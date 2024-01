Szeretem a téli reggeleket. A szélnek hó illata van, a séta így is javamra válik. Kitisztulnak a gondolataim a fehér tájat szemlélve. Érdekes az ember, ha nincs hó és csak kicsit van hideg, már meg akarok fagyni, de most hogy hó fedi a várost, inkább védelmezőnek érzem. Érdemes meleg csizmába, kabátba bújni és kimerészkedni Baján a havas Sugó-partra, egy kicsit sétálni a Petőfi-szigeten. Szerintem sokan gondolják majd hasonlóan, és talán még egy kis hógolyózástól sem riadnak vissza. A gondtalan gyermeki énünk ujjong majd egész biztosan. Persze egy kis szánkózás is remek dolog, aki teheti, ne hagyja ki. Akinek pedig van kisgyereke, unokája gyorsan ültesse a szánkóra és repüljön vele a havas tájakon. Én már megyek is.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció