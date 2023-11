Az autósok között megy a vita, hogy érdemes-e téli és nyári gumigarnitúrát használni idehaza, avagy nem kell cifrázni. Elég, ha veszünk egy négy évszakos szettet, és azzal járunk az év minden hónapjában. Különböző tesztek mutatják, hogy melyik változat a jobb megoldás. A rossz nyelvek szerint azért találták ki a téli gumit, hogy ezzel nagyobb bevételekhez jussanak a gyártók.

A kereskedők persze másként látják. Azt hangsúlyozzák, hogy a hét fok alatti hőmérséklet esetén kell gondolni a cserére. Ausztriában november 1-jétől április 15-ig kell téli gumit használni. Ha a rendőr éppen ellenőriz, és nincs ilyen, akkor akár 50 euróra is büntetheti a sofőrt. Baleset esetén pedig ennek akár a százszorosát is fizetheti a vétkes, amely összeg közelít a kétmillió forinthoz. Kétmillióból jó néhány garnitúrára futja odakint is, meg idehaza is. Én a 90-es években hagyományos nyári mintázatú autógumival jártam. Az egyik télen aztán meguntam az állandó csúszkálást az autóval, bementem egy kereskedésbe, ahol megvettem a téli szettet, és felszereltettem a nyári helyére. Azóta minden évben tavasszal és késő ősszel cserére járok.

Ismerősöm, aki mindent kiszámol, rám is pirított: évi nyolc gumit szereltetek. Négy év alatt annyit költök az ilyen cserére, mintha egy új négyes garnitúrát megvettem volna. Ebben igazat kellet neki adnom. Ugyanakkor megjegyeztem: akik ezt a munkát végzik, legalább ellenőrzik a kereket, s ha megakad a szemük valami problémán, akkor szólnak. A csere mellett szól az osztrák gyakorlat is, igaz, a szomszédban minden évben fehér hólepel borítja az ország nagy részét, míg nálunk meg lassan gyerekkori emlékké szelídül az egykori nagy havas telek emléke.



