A szomszédoknál világított az udvari lámpa, nálunk semmi. Telefonáltam az áramszolgáltató ügyeletére, ahol készségesen felvették a bejelentést, és azt ígérték, hogy jön a szerelők felmentő serege. A 7 órási műszakkezdés után negyedórával megérkezett két munkatárs, akik a vezetékeket fogadó dobozt nyitották fel. Na ott találtak egy meztelen csigát, amely valahogy bemászott, és rövidzárlatot okozott. A két munkatárs kicserélte amit kellett, majd egy másik munkára mentek. Gyorsak voltak, nem győztem hálálkodni, egy kávét sem fogadtak el, pedig a feleségem örömmel főzte volna nekik. Ilyenkor jön rá az ember, hogy mekkora is az elektromos áram jelentősége. Enélkül ugyanis szinte semmi sem működik egy átlagosan felszerelt lakásban. Dicséret illeti az áramszolgáltató két munkatársát, akik gyorsan megoldották a műszaki hibát. A múlt héten hasonló fejfájást okozott a telefonszolgáltató internetes adatátviteli rendszere. Az egyik nap nem volt ugyanis wifi szolgáltatás, hiába indították újra a központból a rendszert több alkalommal is. Magam is ezt tettem otthon, de nem jártam sikerrel. A vállalattól kaptam három napnyi ingyenes mobil wifi szolgáltatást, miközben meglátogatott a cég munkatársa. Amikor egy nappal a bejelentés után kijött, már minden működött, ahogy korábban. Végül nem sok dolga akadt, de legalább meghallgatta a panaszomat, én ugyanis azt kértem, hogy 10 Mbit sebesség helyett legalább 20-at biztosítson a szolgáltató. Ebben nem tudott segíteni, mert ehhez az optikai kábelt kellene az utcánkba bevezetniük. Az maga lenne az álom. Hogy az álomból mikor lesz valóság nem tudom. A cég munkatársa semmi jóval nem kecsegtetett. De a remény hal meg utoljára, csak legyen elektromos áram.