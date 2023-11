Ma van a legjobb világnap, a szeretkezés világnapja! Sokan nem tudják, hogy létezik ilyen, ám ha szembesülnek vele, mindenképpen meg szeretnénk ünnepelni. Hogy miképpen, azt bízzuk mindenkinek a fantáziájára!

A világnap lényegében azt jelképezi, hogy milyen fontos szerepe van az emberek életében az érintkezésnek és ezzel együtt a szeretkezésnek. Az intim együttlétek növelik a kötődést, mivel az aktus közben oxitocin hormon szabadul fel, ami az intimitás, közelség és szeretet érzését erősíti, ezáltal segít megerősíteni a párkapcsolatot. A stabil párkapcsolatban élő felnőttek pedig kisebb eséllyel lesznek depressziósak. Nem elhanyagolandó szempont, hogy a szex jó hatással van az egészségünkre és fizikai erőnlétünkre. Kielégíti az alapvető mozgásigényt, csökkenti a stresszt, a fájdalmat, köztük a migrént is. Elősegíti az agysejtek képződését, élesíti az elmét, fogyaszt, hozzájárulhat földi létünk meghosszabbításához. A legújabb kutatások azt is bebizonyították, hogy a gyakori együttlétek a megfázást is gyógyítják. Akik heti két alkalommal szeretkeznek, több megfázás elleni antitesttel rendelkeznek, mint akik ritkábban bújnak ágyba.

Hogy kinek mennyire fontos a szex az életében, azt mindenkinek a maga vérmérséklete határozza meg. Vitathatatlan tény viszont, hogy a szeretkezés komoly kapocs két ember között, illetve az általános jólét érzésében is hatalmas szerepet játszik. Ma van a szeretkezés világnapja, amit mindenképpen érdemes megünnepelni, amihez boldog pásztorórákat kívánok mindenkinek!