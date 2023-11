A nők tovább élnek, mint az erősebb nem képviselői. Hazánkban a férfiak várható élettartama 72,55, a nőké 79,05 év volt a tavalyi adatok szerint. Megállapítást nyert, hogy a biológiai különbségek mellett még számos oka van annak, hogy a teremtés koronái átlagosan rövidebb ideig élnek, mint a nők.

A férfiak amellett, hogy több kockázatos tevékenységet művelnek, hajlamosak szervezetük egészségét rombolni. A nők általában jobban odafigyelnek magukra. Tudatosabban étkeznek, kevésbé hódolnak a káros szenvedélyeknek, ha úgy érzik, nem restellnek orvoshoz fordulni, és a testmozgást sem hanyagolják el. Okulva példájukból, a nyáron magam is elhatároztam, hogy teszek valamit azért, hogy javítsam a férfiak várható élettartamának statisztikai adatait. Mivel futni csak akkor vagyok hajlandó, ha kergetnek, az úszás mellett döntöttem, mivel nemcsak szórakoztató tevékenység, hanem számos egészségügyi előnnyel is jár. A heti négy, hatezer méter tempózás három hónap alatt meghozta eredményét. Csökkent a testsúlyom, jobb lett az erőnlétem, a hangulatom, összességében a teherbírásom. Ha lúd, legyen kövér, így az úszás mellett a szaunát is kipróbáltam, ami egyebek mellett kiváló stresszoldónak bizonyult.

Az egészséges életmód fontos része kellene, hogy legyen életünknek. Lustaságunk vagy nemtörődömségünk miatt a tettek helyett hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy a sport, a rendszeres testmozgás úri huncutság, kinek van erre ideje. Magam azt tartom, hogy mindenre van idő, ha szakítunk rá. Ennek okán tanácsos elgondolkodni azon, hogy restségünkkel akár évekkel kurtíthatjuk meg földi létünket, vagyis mi, férfiak mennyi ideig lubickolunk az élet óceánjának habjaiban.