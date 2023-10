Napjainkban egyre többen élnek száz évnél is tovább. A hetvenes évek óta tízévente megduplázódott a száz év felettiek száma. De vajon mi a hosszú élet titka – teszik fel a kérdést az emberek. Többen vélik úgy, hogy a kérdés nyitja a genetikai adottságokban és az életvitelben rejlik. Mások szerint kapcsolataink minősége a kulcsa a hosszú, boldog és egészséges életnek.

Ma már a várható élettartamot is meg lehet jósolni a laborparaméterek alapján. A legújabb kutatási eredmények azt mutatják, hogy azok érik meg nagy valószínűségel a századik születésnapjukat, akiknek hatvanas életéveiktől kezdve általában alacsonyabb a glükóz-, kreatinin- és húgysavszintje. A fent említett információk tudatában magam is kíváncsi lettem, hogy mennyi esélyem van arra, hogy még legalább negyven évet töltsek el a sárgolyón. Beutalókat kértem körzeti orvosomtól, hogy felméressem „műszaki állapotom”. A vizsgálatok előrejelzési dátumait olvasva, arra az elhatározásra jutottam, hogy addig míg sorra kerülök, tovább keresem a hosszú és egészséges élet titkát. Megpróbáltam a japánok életszemléletét magamévá tenni.

Kiszabadulva a betondzsungelből, jó nagyokat sétáltam a közeli erdőben. Több időt töltöttem a fiatalabb generáció tagjainak körében. A mindennapi aktív testmozgás mellett, arra is odafigyeltem, hogy mivel töltöm meg a bendőm. Arra törekedtem, hogy valamiféle harmóniát teremtsek, a munka mellett is értelmes tartalommal töltsem meg mindennapjaimat. Próbálkozásom annyira jól sikerült, hogy már nem is érdekel, hogy hány évem van még hátra. Hiszen nem az évek száma a legfontosabb, hanem, hogy amíg lehet, jól érezzük magunkat a bőrünkben.