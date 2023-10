Meggyőződésem, hogy azok még jobban ki vannak téve a csalás veszélyének, akik gyakrabban és aktívabban használják az online felületeket. Ugyanis az adathalászok egyre változatosabb módszerekkel próbálnak pénzt kicsalni az áldozataiktól – melyeket követni szinte lehetetlen – ezért a tapasztalt internetfelhasználókat is könnyen tőrbe tudják csalni.

Azt hittem én sohasem kerülhetek hasonló helyzetbe, de sajnos a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy körültekintőbbnek kell lenni. Egy internetes vásárlás során ugyanis engem is becsaptak, pedig nem először vásároltam ilyen módon. A végén kiderült, hogy hiába várom a terméket, a webáruház, ahonnan rendeltem nem is üzemel. Azóta sokkal jobban odafigyelek a legapróbb jelekre is. Tájékozódom a céget illetően: mi a neve, hol van a székhelye, egyáltalán létezik-e. Száz százalékos biztonsággal persze nem lehet kiszűrni az összes csaló webshopot, de néhány percnyi utánajárással a legtöbb ilyen webáruházat le lehet buktatni.

Szóval az internet sok jó lehetőséget kínál mindannyiunknak, de csak akkor élvezhetjük a benne rejlő előnyöket igazán, ha óvatosan és tudatosan használjuk.