Szerdán ünnepeltük az állatok világnapját. Ilyenkor az embereknek lehetőségük van arra, hogy végiggondolják az állatokhoz való hozzáállásukat. Egy nap erejéig középpontba kerül az állatok védelme, tisztelete és szeretete. Az óvodás és iskolás gyerekek állatos rajzokat készítenek, és a pedagógusok is olyan elfoglaltságot találnak ki számukra, amelyekben fontos szerephez jut ez a témakör.

De miért fontos ez? Az emberi felelősség az állatok iránt egyértelmű. Ezt pedig minél előbb, már gyermekkorban meg kell értetnünk a gyermekeinkkel. Talán így nagyobb eséllyel nőhet fel egy olyan nemzedék, amely emberségesebb lesz nemcsak az állatokkal, hanem az emberekkel is. Ez a nap arra is jó, hogy a gyerekek egyrészt megismerjék a körülöttük lévő állatvilágot, és lássák a természet sokféleségét, jó alkalmat kínál arra is, hogy a gyerekek megismerkedjenek az állatgondozás szabályaival is. Az egyik óvodában láttam, hogy nemcsak ezen a napon tartják fontosnak ezt a tematikát. A gyerekek itt mindennap vigyáznak egy csigára. Etetik, gondozzák. Így pedig észrevétlenül, de az életük részévé válik az állatok iránti tiszteletet és a gondoskodás. Sok városi gyereknek nincs háziállata, ezért nem is tudja, hogyan kell viselkednie velük. Ezért fontos, hogy egy éveben legalább egyszer halljanak az állatokról ők is.