A helyzet extrém az országban. Ezt látható egy térképen is, amely a pollenkoncentráció mértékét hivatott bemutatni. De nézzük, hogyan látja a helyzetet a hivatal? „Tetőzik a parlagfű. A következő napokban a parlagfű pollenkoncentrációja országszerte magas-nagyon magas szintet érhet el, emiatt erősebb tünetek is jelentkezhetnek a parlagfűre allergiások körében.” Ez olvasható a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentésében.

Az egész országban extrém magas a pollenkoncentráció, aki allergiás az most szenved. Ennek a problémának nincs megoldása. Magam negyed évszázada küzdök a parlagfű-allergiával. Eleinte szorgalmasan jártam a szakorvoshoz, a rendelőben órákat töltöttem, hogy kiírják a gyógyszereket. Aztán minden megváltozott: később ugyanis már nem kellett orvosi szakvélemény ahhoz, hogy megvásároljam a tablettát, az orr- és a szemcseppet, a patikában ideadták vény nélkül is. Ezek ugyan segítenek elviselni a kellemetlen tüneteket, de a kellemetlen közérzetet nem szüntetik meg. Mit is lehet tenni? Semmit.

Ugyan hivatalból büntetik, ha valaki nem vágja le, de ennek az eredménye önmagáért beszél. Az idén is magas a pollenkoncentráció, amelyért jelentős részben a parlagfű felel. Sajnos a helyzet megoldása nem tőlünk függ. Eddig sem sikerült ugyanis megoldani a kérdést, attól tartok, hogy jövőre sem változik semmi. Egyet lehet tenni: várunk a hideg időjárásra, vagy akár az esős időszakra, a természet elintézi a számunkra megoldhatatlannak tűnő problémát. Minden évben elveszítjük a pollen elleni csatát, az idén sincs másként.