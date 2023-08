A tanévkezdés előtt vagyunk, akár tetszik, akár nem. Ilyenkor óhatatlanul eszembe jutnak a régi élményeim. A gyerekeim első napjai az iskolában. A kis iskola barátságos hangulata mellett a szorongások is. Igazi áldás, ha a gyerekkel nincs probléma az iskolában, ugyanakkor ha valami gond van, szinte tehetetlennek érzi magát a szülő. Vekerdy Tamás pszichológus könyveit, írásait érdemes ilyenkor nyár végén elővenni, átlapozni, hiszen a meglátásai, tanácsai generációknak segítettek.

Az egykori neves pszichológus tabukat döntögetett, a rossz beidegződésekről nyíltan beszélt. Szerinte a szülő mindig legyen a gyerekének biztos menedéke, védje meg a világgal szemben. Fontos, hogy a gyerek érezze, tudja, hogy az otthoni megítélése nem a matek egyestől függ.

Ugyanakkor arra is figyelnie kell a szülőnek, hogy már elsős kortól megtanulja a gyermeke, az iskola az ő feladata. Természetesen ha segítséget kér, akkor figyeljünk rá, de ne pakoljuk be a tornazsákot helyette vagy nézzük át a leckét. Nem kell otthon folyton figyelmeztetni, esetleg már iskolakezdés előtt elriasztani az új feladatoktól. A családi békének sem tesz jót.

Végeredményben én mindig örömmel teli izgatottsággal vártam az új évkezdést. Igaz, nálunk nyáron is volt tanulás, matekpéldákat írt fel nagypapám, s ezeket megoldottam, talán néha kínlódva, de utána megbeszéltük. Ami megmaradt bennem, az a tanulás iránti vágy. Mert tanulni szenvedély is lehet, s ha ezt át tudnák adni a tanítónők, tanárok a gyerekeinknek, ha legalább elfogadnák a gyerekeket, s éreztetnék velük, hogy előttük a csodálatos élet. Mindent megismerhetnek, megtanulhatnak, amitől sokkal többek lehetnek, hiszem, hogy könnyebb lenne a kisiskolásnak. Sokszor csak az is elég, ha szeretik a gyerekeket, úgy általában.

Hiszem, hogy a tanárok többsége valóban kedveli a gyerekeket, de mi van azokkal, akik nem? Remélem, már pályát módosítottak, vagy azt, hogy a többi tanár vagy vezető felteszi nekik a kérdést: mit keresnek a gyerekek közelében? Kitartást, türelmet és sok sok megértést kívánok minden tanárnak, szülőnek, a gyerekeket meg hagyják szárnyalni, alkotni, hiszen az életet csak az élvezheti igazán, aki alkothat, és azzal foglalkozhat, amit igazán szeret.