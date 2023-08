Több évtizedes klinikai tanulmány szerint ma már a szakemberek is kijelentik, hogy az életmód olyan erős hatású lehet, mint a gyógyszerek. Megfelelő életmóddal a cukorbetegség, az elhízás, a szív-érrendszeri betegségek is kezelhetők. Az életmód nagyban befolyásolhatja az egészségünket. Az egészséges étkezés, a rendszeres testmozgás és a megfelelő pihenés hozzájárulhatnak az energiaszint növeléséhez és az immunrendszer erősítéséhez.

Az első, az életmód gyógyító hatását vizsgáló klinikai tanulmányok az 1980-as évek végén indultak, és ma már több meggyőző eredménnyel bizonyíthatók. A bizonyítékok a 2000-es évek első évtizedére olyan erőteljessé váltak, hogy számos elismert szakmai szervezet kijelentette: az életmódtényezőknek – például a dohányzás elhagyásának, a rendszeres mozgásnak, a személyre szabott, kiegyensúlyozott táplálkozási programnak, a mentális egészség fenntartásának – gyógyszerekkel összemérhető gyógyító hatása van számos, életmóddal összefüggő betegségben. Számos elterjedt betegségre vonatkozóan konkrét ajánlások is születettek.

A helyes táplálkozás és a testmozgás, akár gyógyszerek helyett is csökkentheti a vérnyomást és a koleszterinszintet. A megfelelő alvás és stresszkezelés segíthet az idegrendszer és az agy optimális működésében. Ezáltal a mentális egészség javulhat, és csökkenthetők a depresszió és a szorongás tünetei.

Minderre érdemes időben figyelni, ahol gyerekek vannak, különösen, hiszen a családi környezet és a szülői példa rendkívül erőteljes hatással van a gyerekre. Például, ha a szülők rendszeresen és örömmel sportolnak, a gyerekek is nagyobb valószínűséggel fognak mozogni. Tegnap egy távoli rokonommal beszéltem telefonon, amikor az edzőteremből tartottam haza. Meglepő módon, amikor megtudta, hogy éppen edzésem volt, megdicsért és sajnálkozását fejezte ki, hogy ő sajnos ritkán jut el edzeni, vagy csak futni.

A beszélgetés alatt már nem tértünk ki rá, hogy miért nem sportol rendszeresen egy harmincas fiatal, de később már kopogtatott fejemben a furcsa gondolat. Valóban, a szüleit szerintem soha nem láthatta sportolni, míg előttem szerencsére folyamatosan az a példa volt, hogy munka után minden nap egy kis mozgással vezette le édesapám a stresszt. Igaz, ő most is edz reggelente, míg a 30 évvel fiatalabb unokaöccse már csak ágyban fekszik, több kellemetlen kórkép miatt.