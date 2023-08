A hétvégén, a nyár utolsó napjaiban sokan hűsöltek a vízparton. Így ugyanis kibírhatóbb volt a hőség. Az anyukák azonban itt sem pihenhettek felhőtlenül, mert bizony az anyaság feladatai nem szünetelnek ilyenkor sem. S bár ez élteti őket, egy strandolós nap végén néha fáradtabbak, mint egy sima hétköznap után.

Én egy vízparton eltöltött családi délután után sokszor úgy érzem, hogy nagyon jó vízilabdázó lennék, mert már annyit gyakoroltam a medencében a labda dobálást, hogy ebben már nagyon profi vagyok.

Vannak olyan anyukák, akik a versenyfutásban jók igazán. Pillanatok alatt felpattannak, amikor látják, hogy a csemetéjük a víz felé szalad. Úgy futnak, mint egy igazi sportoló, és ezt megteszik naponta többször is.

Némelyek egész nap megfeszülve fáradoznak azon, hogy megvédjék gyermeküket a napszúrástól. A „vedd fel a sapkát” mondattal egy anyuka le merem fogadni, meg tudna nyerni egy szépkiejtési versenyt is. Ugyanis egy nap folyamán annyiszor elhangzik az édesanyák szájából ez a kifejezés, hogy már minden betűnek tudják a pontos helyét.

Azonban a kedvencem mégis ez: vigyázz, mert vizes leszel! Csak nézek, és nem értem ilyenkor, hogy már túl fáradt egy édesanya, vagy csak simán elfelejtette, hogy azért jöttek ide a gyerekekkel, hogy vizesek legyenek.

Fáradtság ide vagy oda, én most is jót szórakoztam a strandon, és kívánom, hogy más is élvezze a pillanatokat, szórakoztató helyzeteket.