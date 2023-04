Túl vagyunk a tavasz felén. Melegszik az idő, lassan befejeződik a fűtési szezon. Hamarosan le lehet kapcsolni a kazánokat mindenhol. A hideg évszak kegyes volt hozzánk, a hosszan tartó nagy fagyok elkerülték az országot. Az elmúlt évben az orosz–ukrán háború miatt megrettentünk, hogy nem lesz elegendő gáz az országban, fázni fogunk, de szerencsére ez nem történt meg. Ettől függetlenül, aki csak tehette, takarékoskodott. Kiderült, hogy legalább tíz-húsz százalékkal csökkenthető egy lakás fűtőgáz-felhasználása, ha a családok jobban odafigyelnek a termosztát beállítására.

Ahogy a családok odafigyeltek, ugyanúgy nagyon figyelemre méltóan jár el a kormány is. Több irányból vásárolja a légnemű energiahordozót. A minap rátévedtem a MOL csoporthoz tartozó Földgázszállító Zrt. internetes honlapjára. Egy érdekes térképen látható, honnan érkezik az energia az országunkba. Például csütörtök délelőtt 71 ezer köbméter gáz érkezett óránként Oroszországból, míg Románia, Szlovákia, Ausztria és Horvátország felől 56 ezer köbméter. Azaz öt vezetéken jött az energiahordozó, köztük négy olyan országból, amely az Európai Unióhoz tartozik. Emellett a szakemberek azt is feltüntették a térképen, hogy idehaza mi mennyit is termelünk ki. Vagyis jó eséllyel a 2023-as télen sem kell attól tartanunk, hogy nem lesz fűtőgáz.

Egy nyugdíjas ismerősöm mondta, hogy ő az idén már nem rendel tűzifát, mint tavaly, amikor attól tartott, hogy az oroszok elzárják a csapokat. Októberben bekapcsolja, áprilisban meg kikapcsolja a kazánját. Túl öreg ugyanis ahhoz, hogy fát vágjon, behordja, felhasogassa, és a kályhát mindennap tisztítsa.