Még néhány hét és itt a nyári vakáció. Az ember nézegeti az internetes ajánlatokat a Balaton környékén. Összehasonlítja az Adriai tenger partján fekvő hasonló ajánlatokkal. Nem sok különbséget találunk a két ország üdülőhelyeinek árazását tekintve. Az egyik foglalási portál euróban határozza meg a magyar tenger körüli bérleti díjakat. Érdekes. Pedig idehaza mindannyian forintban kapjuk a fizetésünket.

Ráadásul a tó partján lévő kifőzdékben is forintban írják ki, hogy mi mennyibe is kerül. Ezek között van egy különleges termék, a lángos. Ez mindig is értékmérő volt, már ami a pénztárcát illeti. Most arról hallani, hogy egy négy tagú család úgy 5-6 ezer forintot fizethet négy szeletért. Ehhez kell egy-egy üdítő fejenként, ami összesen kétezer forint. A gyerekek szeretik a fagyit, amely gombóca 500 forint. Három alatt a csemete meg sem áll. Ha mindezt egybe tesszük, akkor 10 – 11 ezer forintnál tartunk, és komoly ételt még nem vettünk magunkhoz. Ha mindent összeadunk, a reggeliket a vacsorákat a strand belépőkkel együtt, akkor jó esetben napi 30 ezerből jövünk ki.

Ha azonban este moziba vagy egy jó szabadtéri előadásra megy az ember, ne adj isten betéved egy borutcába, akkor ennél többel kell kalkulálnunk. Ehhez ha hozzászámoljuk az apartman árakat, akkor nem árt, ha egy négy tagú család több mint félmillió forinttal vág neki a balatoni nyaralásnak az idén. Hogy ez sok, vagy sem? Mindenki döntse el. A statisztikusok szerint havonta tisztán 352 ezer forint a hazai kereset idehaza, ami nagyon szépnek tűnik.