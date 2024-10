Az elmúlt húsz évben nagyon sok mindent megvalósítottunk. Szinte minden évben megajándékoztuk a várost egy előadással, melynek során 40-50 táncos is szerepelt a színpadon. A táncszínház nagy debütálása 2003-ban az István a király című rockopera bemutatása volt a félegyházi Kálvárián, majd 2004-ben a Béke téren. De amivel véglegesen berobbantunk a köztudatba az 2006-ban a Nimród vére című táncjáték, ami egyben az első saját darabunk volt – sorolta Kovács-Csonka Szilvia. Hozzátette, az elmúlt két évtizedben több táncegyüttessel, zenekarral is együtt dolgoztak, mint például a tiszakécskei táncegyüttessel, a Szegedi Möndörgő táncegyüttessel és a Felvidéki Rockszínházzal. A Félegyházi Táncszínház jellegzetessége, hogy a darabjai nem csak autentikus népzenére, hanem rockzenére is épülnek. Nagyon sokszor emeltek be a darabjaikba Kormorán és Transylmania zenéket. Néhány éve pedig a szabadkai Juhász zenekarral dolgoznak együtt.

Generációk táncolnak együtt a színpadon

A Félegyházi Táncszínház vállvetve dolgozik együtt a Padkaporos Táncegyüttessel, hiszen táncszínház magját is ők adják. Ehhez jönnek külsősök, egyetemisták, önkéntesek. Amire nagyon büszkék vagyunk, hogy a táncszínház darabjaiban több generáció szerepel együtt a színpadon. A 7 évestől a 70 évesig gyerekek, szülők táncolnak együtt. A generációk egymáshoz való közelítése mindenki számára nagy jelentőséggel bír. A kicsik megtanulnak a nagyokkal, az idősebbekkel együtt dolgozni, a szeniorokat pedig motiválják a fiatalok. A táncos gyerekeknek minden nyáron tábort szervezünk, amelyen ingyenesen vehetnek részt. Ezekben a táborokban készülnek fel az újabb előadásra – részletezte az egyesületi elnök, aki végeztül elmondta, a táncszínház célja, hogy minél több fiatallal megismertessék a zene, a tánc, a színpad, a művészetek szépségeit. Rámutassanak olyan értékekre, mint a hagyományőrzés, a magyar néptánc és a magyar népzene.