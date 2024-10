Sosem értettem, miért jó az illatos gyertya vagy az illóolaj párologtatása. Oké, jó illatúak valóban, de valahogy sose tudtam rávenni magam, hogy néha napján én is meggyújtsak egy ilyen illatos viaszt. Pár napja viszont a nővéreméktől ajándékba kaptam egy gomba alakú aromaégetőt, amihez járt fahéjas illatú illatviasz is. Még aznap kipróbáltam, és azóta mindennap vagy fahéj- vagy levendulaillatot áraszt a lakás. Volt itthon levendula illóolaj még régebbről, de szinte tele volt a doboz, mert tényleg nem sűrűn használtuk. Utána is olvastam, milyen illóolajok vannak még, és melyik mire való.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A levendulát már tudtam, hogy alvás előtt érdemes használni, hiszen csökkentheti a feszültséget, az izgatottságot, az idegességet, a félelmet, valamint a stresszes állapot okozta fejfájást is. Alvási problémák miatt is alkalmazhatjuk. Lefekvés előtt pár csepp levendula illóolajat cseppentsünk a párologtató vizébe és kipihentebben ébredünk reggel. Mint megtudtam, inhalálással vagy a levendulaolaj halánték tájéki bemasszírozásával a fejfájás és a migrén is csillapítható.

Régebben mindig rozmaringos illóolajból készítettem magamnak hajlemosót, mert nagyon jó korpásodás ellen, és élénkíti a hajhagymák növekedését is, de utánanéztem, hogy belélegezve serkenti az agy működését és segít koncentrálni. Nem kell mondanom, hogy ki is fogom próbálni, milyen hatással lesz a munkámra, ha pár csepp ilyen olajat teszek a párologtató vízébe, miközben dolgozom.

Miután kiokosítottam magamat az illóolajok terén, egész biztos, hogy vásárlok még néhány illatot majd. Mindig is szerettem a mentát, így egy dobozzal abból is veszek, illetve a narancs- és a jázminillatot is szeretném kipróbálni. Idővel eldől, hogy melyik lesz a kedvenc illatom, és melyik lesz a legjobb hatással a szervezetemre.