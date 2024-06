Amennyiben a modern török életstílusba is belekóstolnál, a Moda kerületben rengeteg trendi kávézó, étterem és bár kínálatából válogathatsz. Amikor erre jársz, sétálj el a Moda parkba is, esetleg egészen a tengerpartig, ahol véget ér a kontinens. Ha shoppingolni támadna kedved, a Bagdat Kaddesi több kilométer hosszú és mellékutcákba szerteágazó bevásárlónegyed lesz bakancslistás látnivaló, ez ugyanis a hivatásos és hobbi shoppingolók Mekkája, minden elismert márka boltja megtalálható itt. Egyébként a Bagdat Kaddesiről nyílik a Göztepe Park is, ahol némi lélegzetvételhez juthatsz a kimerítő bevásárlótúrát követően. A gyönyörű rózsakertben és a fák árnyékában megpihenhetsz, abban az esetben, ha júniusban érkezel, akkor a tulipánfesztivált se hagyd ki! Garantáltan mesés élményben lesz részed!

Isztambul sokkal több, mint a turisták által látogatott nevezetességek; egy olyan város, amely minden sarkon új élményeket kínál. Ma már könnyedén eljuthatsz ebbe a varázslatos városba, ahol az európai és ázsiai kultúrák találkozása életre szóló élményt nyújt. Engedd, hogy Isztambul ezer arca elbűvöljön és inspiráljon, és fedezd fel mindazt, amit ez a hangulatos város kínál.