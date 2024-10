Érdeklődésének fókuszában a koronária betegségek, így a heveny szívinfarktus és annak modern, katéteres kezelése állt. A szívkatéterezést dr. Merkely Béla professzortól és a sokáig Kecskeméten is dolgozó dr. Ruzsa Zoltántól sajátította el. PhD fokozatát 2015-ben szerezte. Hollandiában 2016 és 2020 között a szívinfarktust okozó legveszélyesebb koronária plakkokat feltérképező nemzetközi vizsgálatban vett részt, melyből számos nemzetközi publikáció született. A kutatómunka mellett több, mint 3000 szívkatéteres beavatkozást is végzett. A régió szívinfarktus ellátásáért is felelős Invazív Kardiológiai osztály európai színvonalú munkáját négy éve vezeti.