Ezek mellett is számos további szolgáltatás kapcsolódhat a bankszámlához, különböző kényelmi funkciókkal praktikusabbá és egyszerűbbé téve pénzügyeink intézését. Ugyanakkor valamennyi opciónak díja van, ami jelentősen eltérhet egyes pénzintézetek esetében. A piaci versenyben pedig folyamatosan tűnnek fel a kedvezőbbnél kedvezőbb konstrukciók, így okkal merülhet fel a bankváltás gondolata, ha előnyösebb feltételek mellett szeretnénk számlánkat vezetni. Mostani bejegyzésünkben röviden megnézzük, hogyan cserélhetjük le egyszerűen jelenlegi szolgáltatónkat, valamint kitérünk arra is, milyen szempontokat érdemes mérlegelni egy bankváltás előtt.

Hogyan zajlik a bankváltás?

A 2009-ben bevezetett egyszerűsített bankváltás útján kifejezetten gyorsan és kényelmesen intézhető a folyamat. Ennek során csak az új bankkal kell felvenni a kapcsolatot, ráadásul egyetlen alkalommal, mindösszesen az eljárás kezdeményezésekor kell személyesen megjelenni a bankfiókban. Ekkor nyilatkozni kell a bankváltás megindításáról, valamint egy számlaváltási meghatalmazás kitöltésével felhatalmazni az új bankot, hogy képviseljen minket az ügyintézés során.

A meghatalmazás birtokában az új bank felveszi a kapcsolatot a régi bankkal, és felkéri, hogy adja át részére a számláról történő rendszeres utalások adatait a megelőző 13 hónapra visszamenőleg. A vonatkozó kormányrendelet szabályai szerint, amennyiben nincs semmi komplikáció, az egész folyamat 13 munkanapon belül lezajlik.

3+1 szempont, amiket gondoljunk át bankváltás előtt

Ha elégedetlenek vagyunk a bankszámlaszerződésünk feltételeivel, érdemes először házon belül keresni megoldást, és a szolgáltatónk más lehetőségei felől érdeklődni. Ha ilyen módon nem tudunk kedvezőbb konstrukciót kiharcolni, akkor érdemes a bankváltáson gondolkodni. Most viszont nézzünk meg 3+1 hasznos tippet, amelyeket minden esetben célszerű mérlegelni váltás előtt!

1. Számlavezetési és éves kártyadíj

A számlavezetési díj egy fix havi összeg, amivel a bankok a bankszámlához kapcsolódó szolgáltatásokat számolják el. Egyes szolgáltatók díjszabása között akár ezer forint nagyságrendű eltérés is lehet, amely éves szinten nézve látványos különbségeket eredményezhet. A bankkártya használatának díja szintén nagyon változatos összegekben kerülhet meghatározásra, ezért ezt is érdemes vizsgálni a döntés előtt. Sőt bizonyos esetekben lehetőségünk van arra is, hogy ezeket a díjakat megfelezzük vagy akár 0 Ft-ra szorítsuk le.

2. Átutalások és készpénzfelvételek költségei

Az elérhető konstrukciók összehasonlítása előtt hasznos lépés átgondolni saját számlahasználati szokásainkat. Például, mennyire gyakran kezdeményezünk utalásokat, mekkora rendszerességgel veszünk fel készpénzt vagy milyen sűrűn fizetünk a kártyánkkal. Hosszútávon más feltételek lehetnek kedvezőek azoknak, akiknek rendszeresen készpénzre van szükségük, mint azoknak, akik inkább a kártyahasználatot vagy az átutalást részesítik előnyben.

3. Digitális lehetőségek

Napjainkban a bankok számos online és digitális megoldást tesznek elérhetővé ügyfeleik számára, ilyen többek között az online számlanyitás lehetősége, illetve a mobil- és a netbank használat, amelyekkel okostelefonunkról egyszerűen és kényelmesen intézhetjük banki ügyeinket, utalásokat indíthatunk, megtakarításokat kezelhetünk vagy áttekinthetjük havi kiadásainkat és bevételeinket.

+1. Fizikai távolságok

A kényelem nagyon fontos szempont a bankváltás során. Ezért a fiókok és az ATM-ek elhelyezkedése lényeges lehet, hiszen rendszerint hosszú távra tervezünk elköteleződni új szolgáltatónk mellett. Érdemes mérlegelni, található-e például automata az otthonunk vagy munkahelyünk környékén, vagy hogyan alakul a legközelebbi bankfiók nyitvatartási ideje.

Összefoglalva, bankváltáskor fontos, hogy alaposan tájékozódjunk, hasonlítsuk össze a különböző szolgáltatók díjait, adott esetben kamatait, és vegyük figyelembe a kényelmi szempontokat is. A lehetőségek gondos mérlegelésével megtalálhatjuk azt a megoldást, amely leginkább illik pénzügyi igényeinkhez és segíti céljainak elérését.

