A Körös-vidék kiváló horgászlehetőségeinek záloga, hogy a frekventált vízterületek túlnyomó része egyetlen „jó gazda” kezelésében áll. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2300 hektár vízterülettel Magyarország egyik legnagyobb horgászati hasznosítója. Kivételesen sokszínű horgászvizeinek összességét mintegy 350 kilométernyi folyószakasz, az ország legnagyobb holtmedrei közül kettőt is magába foglaló 20 holtág, több mint 40 csatorna, illetve számos kisebb-nagyobb tóegységből álló 70 hektár tavi vízterület alkotja.

A KHESZ négy megyét érintően, 69 különböző vízterületet kezel, ami egyedülálló a hazai horgászszervezeti hasznosításban. A vízterületekre 17 féle területi jegycsoportot bocsát ki, teljes jogú, kedvezményes, illetve gyermekjegy formájában.

Ennek okán a horgászat mindegyik népszerű hazai stílusa eredményesen gyakorolható a KHESZ vizeken. A finomszerelékes úszós és fenekező módozatok, a pergetés, a bojlizás éppúgy megtalálja sokszor lenyűgöző szépségű helyszíneit és nem ritkán kapitális célhalait, mint a kuttyogatás vagy akár a legyezés.

A horgászlehetőségek Kánaánja

A több megye területét is behálózó Fehér-, Fekete-, Kettős-, Sebes-, Hármas-Körös, Berettyó, illetve Hortobágy-Berettyó folyók változatos, sok szakaszon kifejezetten vadregényes vonalát olyan legendásan sokat látogatott holtmedrek kísérik, mint a Szarvas-Békésszentandrás térségében kanyargó Kákafoki- és Sirató-holtág vagy a Gyomaendrőd közigazgatásába tartozó Peresi-, Fűzfás-zugi-, Német-zugi- Danzug- és Félhalmi-holtág. Szintén kiemelt horgászturisztikai területnek számít Békéscsaba térsége is, ahol nem csupán a város déli határában fekvő 45 hektáros Fás-tó kínál kiváló horgászlehetőségeket, hanem az Élővíz-csatorna vízrendszere is, amelynek köszönhetően a megyeszékhely belvárosi területein túl, akár Gyulán és Békésen is feledhetetlen horgászélményekhez juthatunk.





Mindezeken túl nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a Körösök vízrendszerének területén működő, a KHESZ soraiba tartozó 97 tagegyesület közül mintegy 50 hasznosít saját horgászvizet. Ezek többsége az adott települések közelében, sok esetben közvetlen területén lévő, jól halasított, parkosított környezetben fekvő bányatavat vagy holtágat jelent, amelyek a családok számára is remek szabadidős kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak.

A turizmust illetően számos frekventált holtági térség (Szarvas, Békésszentandrás, Gyomaendrőd) kínál fejlett és minőségi vízparti szállásszolgáltatást az aktív családi pihenést keresők számára, amelyek az adott települések számos egyéb attrakcióval egészülnek ki.

Gazdag halállomány

A KHESZ működési személetében kiemelt fontosságú pillért jelent vízterületeinek intenzív halasítása. A folyók, holtágak, tavak és csatornák több mint 50 fajt számláló halfauna-készletét a Békés megyei horgászszövetség kimagasló számadatokkal fémjelzett telepítésekkel igyekszik a hazai horgászati elvárásokhoz igazítani, amit ivadékkorú, korosztályos és extra méretű halak kihelyezései garantálnak. A horgászturisztikai elvárásokat figyelembe véve országosan is kiemelkedő mennyiségben kerül a vizekbe kifogható méretű háromnyaras ponty, amelyeknek telepítései a frekventált vízterületek esetében több hullámban történnek a kora tavasztól-késő őszig tartó időszakban.

A KHESZ vizeibe az évről-évre növekvő telepítései volumen szerint 2021. évben 347.868 kg korosztályos, valamint 1.030.290 db előnevelt, túlnyomórészt saját erős forrásból beszerezett hal került 14 halfajt érintő állományösszetételben (ponty, süllő, harcsa, csuka, dévérkeszeg, márna, paduc, menyhal, compó, sügér, balin, kecsege, jászkeszeg, szilvaorrú keszeg).

A kihelyezett mennyiség ennek következtében 147,9 kg/ha szerint alakult, ami a hazai természetes vizek halasítási intenzitását tekintve kimagasló.

Nagy fogások, különleges fogások

80 kilós harcsa, 27 kilós tőponty, tíz kilogramm fölötti csuka és süllő, 2,4 kilogrammos dévérkeszeg, 45 kilós fekete amur, 51 kilós busa – csak néhány az utóbbi évek KHESZ rekordfogásaiból. Mellettük azonban gyakran horgászkézbe kerülhet egyéb különleges „szépség” is, mint például a márna, a domolykó, a kősüllő, a compó, a paduc, a szilvaorrú keszeg és manapság akár a kecsege is.

Pozitív jövőkép

A horgászat körös-vidéki fejlődése számos térségben (jellemzően Szarvas és Gyomaendrőd) szinte lökésszerű gazdasági növekményeket járt a szállás-vendégfogadás, horgászboltok forgalma, vízparti ingatlanok értékesítése és horgászokmány értékesítések tekintetében. A Körösök vidékének horgászati lehetőségei azonban olyan kivételes potenciálokat hordoznak magukban, amelyekkel egyetlen természeti környezethez kapcsolható szabadidős szegmens sem büszkélkedhet a térségben. Nehéz jóslatokba bocsátkozni, hogy civil társadalmi, turisztikai és gazdasági hatásiban merre felé is vezet pontosan a vízpartjaink útja, de annyi bizonyos, hogy a horgászat által már most egy körös-vidéki szabadidős sikertörténetnek lehetünk tanúi.

A 97 tagegyesületet és közel 29 ezer horgászt tömörítő Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a horgászati lehetőségek egyedülálló spektrumával egész évben várja a horgászokat!

