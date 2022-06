Innovatív ötleteket karol fel az MVM Edison startup pályázat az energetika, az otthonai, városai, a digitális infrastruktúra, a pénzügyeket forradalmasító fintech-, illetve az ügyfélkiszolgálás és termékinnováció területéhez kapcsolódva. Idén a szervezők olyan ötleteket vártak, amelyek valós problémákra kínálnak megoldásokat, miközben megkönnyítik a felhasználók mindennapjait, és hatékonyabbá teszik az energetikai szektor működését.

Innovatív diákigazolvány új szerepben, decentralizált otthoni kertészet, szabadulószobává alakuló városok, a fiatalokat célzó ökotudatos, digitális, közösségi alkotóműhely, közösségi alapú, az okos hulladékkezelést és újrahasznosítást ösztönző alkalmazás, lemerült elektromos autóknak szóló asszisztencia-szolgáltatás – ezek az MVM Edison verseny idei nyertes startupjai.

A Diverzum diákokat és márkákat összekötő platformja állhatott az ötlet fázisban a dobogó legfelső fokára. A második az automatizált otthoni kertészetet megvalósító MikroKert, a bronzérmes pedig az okos hulladékkezelésre ösztönző GreenMap csapata lett. A városnézést új szintre emelő szabadulószoba-alkalmazást, a CityRoomot találta a zsűri a legjobbnak az érett fázisú fejlesztések között. A második helyen a fiataloknak ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhelyt létrehozó RoboKaland végzett, míg a harmadik helyezést az elektromos autók számára töltés-asszisztencia szolgáltatást biztosító Green Assistance csapata nyerte el.

Félezren pályáztak

„Büszkék vagyunk rá, hogy az MVM Edison startup verseny mára nemcsak önálló márka, hanem a startup világ meghatározó szereplője. A 2016-os indulás óta csaknem félezer pályázat érkezett, összesen 59 döntőst mentoráltunk, és 16 nyertes csapatot ünnepelhettünk. Az elmúlt években az MVM Edison segítségével az MVM Smart Future Lab Zrt. számos projektet támogatott befektetéssel. A 2022-es mezőny minden eddiginél innovatívabb volt” – mondta Bertalan Zsolt, az MVM Zrt. csoportszintű technológiai és innovációs igazgatója, a versenyt bíráló zsűri elnöke. A zsűri tagja volt Vojtek Endre, az MVM Zrt. kereskedelmi és ügyfélkapcsolati vezérigazgató-helyettesi senior tanácsadója, Sitányi László, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány szakmai és gazdasági vezetője, Dr. Hajnal Tamás, a Széchenyi Alapok Zrt. vezérigazgatói tanácsadója és Répássy Zsuzsanna Réka, az ittaSzezon.com alapítója. Az ítészek döntése alapján az érett és az ötlet fázis első helyezettjei 5 millió forintos fődíjat, a második és harmadik helyezettek pedig 3, illetve 1 millió forintot nyertek. A döntőben helyezést elérő csapatok emellett esélyt kapnak a legfeljebb 50 millió forint értékű, magvető befektetés elnyerésére is az MVM Smart Future Lab jóvoltából.

A vezető kiemelte: „A rohamosan fejlődő 21. században a fenntarthatóság nehezen érhető el innováció nélkül. Stratégiánk alapja a folyamatos fejlődésre való törekvés és az ügyfélélmény növelése fenntartható, innovatív termékek és szolgáltatások bevezetésével. Az elmúlt év számos izgalmas változást hozott a vállalatcsoport életébe, mely szintén arra ösztönöz minket, hogy kutassuk az új megoldásokat, és ebbe bevonjuk a kreatív elméket – csoporton belülről és kívülről is. Az elmúlt évben számos új stratégiai együttműködést kötöttünk KFI területen egyetemekkel és kutató intézetekkel szerte az országban, közösen végzünk kutatási projekteket, továbbá rendszeresen szervezünk innovációs eseményeket, ezeken keresztül is támogatva az egyetemi innovációt és az új generációt, a tehetségeket” – mondta el.

A verseny zárórendezvényén Bertalan Zsolt kitért arra is, hogy a fenntartható fejlődés keretében az MVM Csoport egy új területen, a karbonmentes hidrogén előállítása és alkalmazása terén is megjelent, 2030-ra a karbonmentes hidrogénelőállítás központi szereplőjévé kíván válni. A Kardoskúti Földalatti Gáztárolónál az Akvamarin Projekt keretében a Magyar Földgáztároló Zrt. egy megközelítőleg 2,5 MW összteljesítményű elektrolizáló rendszert és a hozzá tartozó hidrogén gázelőkészítő technológiát létesít, melynek alapkőletételére idén márciusban került sor.

Vége az unalomnak

Az érett fázisú fejlesztések közül a CityRoomot találta a zsűri a legjobbnak. A projektet megálmodó csapat olyan platformot teremtett, amely szórakoztatóan mutat be egy-egy nagyvárost és annak látványosságait. A játék webes felületen fut. „Csapatunk alapvetően webfejlesztéssel foglalkozik Lioner Digitális Ügynökség név alatt. Ebből adódóan a digitális világ mindig is közel állt hozzánk” – tudtuk meg Ádám Kristóftól. „A különbség az, hogy eddig ügyfeleknek fejlesztettünk egyedi webáruházakat, céges weboldalakat. Ezt a vonalat továbbra is megtartjuk, viszont egy saját projektet is fejlesztünk, a CityRoomot. A CityRoom üzenete az, hogy mozduljanak ki az emberek a szabadba és szórakozzanak úgy együtt, hogy még csak le sem kell rakniuk az amúgy is hozzájuk ragadt telefonjukat. Ráadásul a turizmust is megreformáljuk, hogy végre elfelejthessük az unalmas városnézéseket. Általános probléma az is, hogy a szülők nem tudják lekötni vagy a szabadba kimozdítani a gyermekeiket - ezt a visszajelzést az MVM Edison zsűrijétől is megkaptuk –, így mi erre is szeretnénk megoldást nyújtani. Úgy gondoljuk, hogy egy családnak vagy akár baráti társaságnak, céges csapatépítőknek tökéletes programlehetőség a CityRoom – tette hozzá Ádám Kristóf.

Terjeszkednének

„2021 elején kerültünk kapcsolatba a kecskeméti szabadulószoba, a Hírös Exit Room üzemeltetőjével. Az ő segítségével dolgoztuk ki az első játékokat és azóta is partnerségben vagyunk vele. A mi játékunk szorosan összekapcsolódik a szabadulószobák világával is. Mivel mindhárman fejlesztők vagyunk, így szerencsére nem kellett sok millió forintot költenünk arra, hogy keressünk egy csapatot, akik elkészítik nekünk a játékot” – tudtuk meg a Ádám Kristóftól.

Köblös Kristóf és Farkas Péter felelősek a backend, vagyis a fejlesztés részéért, Ádám Kristóf pedig a kreatívabb feladatokat és az ügyintézéssel kapcsolatos dolgokat végzi. A jövőben szeretnének bővülni, hogy professzionális startupként működhessenek és maximálisan kielégíthessék a játékosaik igényeit. Az a céljuk, hogy az ország kisebb és nagyobb városaiban is jelen legyenek és ha valaki elmegy kirándulni, akkor alapvető programként számoljon a CityRoommal. Emellett persze nagy álmunk az is, hogy külföldre terjeszkedjenek. Az MVM Edison versenyét a korábbi években is figyelemmel kísérték. Szeretnek fejlődni, szeretnek új dolgokat tanulni, ezért úgy gondolták, hogy nincs veszítenivalójuk, idén belevágtak és jelentkeztek a megmérettetésre. Azt mondják, nagyon sokat tanultak, tényleg csak ajánlani tudják mindenkinek, akinek van jó ötlete, jelentkezzen.

„Egy ilyen startup életében a legnehezebb talán az, hogy felkeltsük az emberek érdeklődését. Nehéz megfogalmazni, hogy mi is ez a projekt és hogy pontosan mit kapnak, ha kipróbálják valamelyik játékunkat. Ha azonban valaki játszik a CityRoommal, utána nagyon bele tud szeretni és a többit is kipróbálja. A visszajelzések folyamatosak, pozitívak és építő jellegűek. Nagyon nagy boldogsággal tölt el minket, hogy az emberek élvezik a játékainkat. A visszajelzésekből látjuk, hogy bizony jó úton járunk, hiszen emberek százait, ezreit köti le a játék. Nagyon sok ötletünk van még, azonban sokat nem szeretnénk elmondani azokról egyelőre. Érdekelnek az edukatív játékok, olyanok, amelyekkel nemcsak a gyerekek, hanem a szülők is tanulhatnak miközben játszanak és várost néznek.”