Lefedésre kerültek olyan nem belterületi ingatlanok, melyeket korábban tisztán gazdasági alapon nem érte volna meg kiépíteni, mint pl. Császártöltés-Kiscsala, Csengőd-Kullér településrészek, továbbá vezeték nélküli, WLAN technológiával külterületi, tanyavilági ingatlanok is. A közintézményi igényhelyek a pályázatban kiemelt hangsúlyt kaptak, így az önkormányzatok, iskolák, rendőrségek stb. is a korszerű hálózat részeivé válhatnak. Szükségessé vált a településeket összekötő ún. helyközi (felhordó) optikai kábeles hálózatok kiépítése is, melyek többnyire a földfelszín alatt kerültek megépítésre, biztosítva így a településkép javítását és egyúttal a további bővítés lehetőségét. A projekt hozzásegíti a települések lakosságát a korszerű digitális szolgáltatások eléréséhez.