Szerdán este névtelen bejelentés alapján, az ismert baloldali aktivista, Parászka Boróka lakhelyétől nem messze, Jedden egy illegális szemétlerakóban kidobva találtak 25-30 szavazólapot, de a választópolgárt azonosító kitöltött íveket és népszavazási szavazólapokat nem.



A baloldal gyakorlatilag alig pár perccel a hírek megjelenését követően egyből közleményeket adott ki, és csalást emlegetve jelezték: az eddig beérkezett összes, mintegy 150 ezer levélszavazatot meg kell semmisíteni.



Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere közösségi oldalán reagált a hírre, ahol először is leszögezte, hogy az RMDSZ elítéli azokat a vádakat, amelyek azt sugallják, hogy itt választási csalásról lenne szó.



A képsorok megerősítik, mint fogalmazott, hogy „egyértelműen szervezett provokációról van szó, amelynek az a célja, hogy a határon túli szavazatokat hiteltelenítsék”.

Mindannyian tudjuk, akik levélszavazatot töltöttünk ki, hogy minden lezárt borítékban van azonosító nyilatkozat. Anélkül nem érvényes a szavazat – mutatott rá.

Fidesz: a kétségbeesett baloldal minden aljasságra képes

A kétségbeesett baloldal minden aljasságra képes - reagált a Fidesz a baloldal választási csalással kapcsolatos vádjaira az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.



Azt írták: a baloldal "a magyar rendszerváltás óta éppen a legsúlyosabb választási csalásokat követi el a Bajnai-féle teljesen illegális DatAdat adatbázissal, és most a külhoni magyarok szavazatainak megsemmisítését akarják elérni".



"Nincs két baloldal, egy baloldal van, a Gyurcsány-Bajnai-féle baloldal minden aljasságra képes, 2006-ban tévészékházat gyújtottak fel a hatalom megtartásáért, most szavazólapokat" - írta a Fidesz.



RMDSZ: A közvélemény aljas manipulálása történik!

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) közleményben ítélte el azokat a vádakat, amelyek azt sugallják, hogy választási csalás történt. Az RMDSZ azokra az erdélyi és magyarországi sajtóban megjelent felvételekre reagált, amelyek a Maros megyei Jedden eldobott szavazólapokat mutatnak zsákokba gyűjtve.



Elfogadhatatlannak és megalapozatlannak tartjuk a magyarországi ellenzéki pártok kérését is, amely arról szól, hogy meg kell semmisíteni az összes határon túli szavazatot. A képsorok megerősítik, hogy egyértelműen szervezett provokációról van szó, amelynek az a célja, hogy a határon túli szavazatokat hiteltelenítsék. Bárki is álljon a provokáció mögött, a legaljasabb módon próbálja manipulálni a közvéleményt. Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk! – áll az RMDSZ állásfoglalásában.



Reagált a vádakra Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke is. Mint fogalmazott, „ez egy egyértelmű provokáció, ami a határon túli szavazási folyamatot akarja hitelteleníteni”.



Le akarják járatni a határon túli szavazókat, és azon partnerszervezeteket, akik egyébként segítenek abban, hogy biztonságosan célba érjenek a levélszavazatok. A diverzió jellegét egyértelműen bizonyítja az, hogy az ellenzék miniszterelnök-jelöltje már kérte az összes határon túli szavazat érvénytelenítését. Minden erdélyi, székelyföldi magyar nevében kikérem magunknak, nem vagyunk csalók! – írta Facebook-bejegyzésében Kovács Mihály Levente.

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke megjegyezte: tudomása szerint a helyszínen talált levélszavazatok között egyetlen egy azonosító nyilatkozatot sem találtak. – Ez is csak a diverzió gyanúját erősíti meg, hiszen – mint tudjuk – azonosító nyilatkozat nélkül minden leadott levélszavazat érvénytelen – tette hozzá a politikus.





Borítókép: Levélszavazatok leadása az április 8-i magyarországi országgyűlési választásra a csíkszeredai főkonzulátuson 2018. március 29-én.