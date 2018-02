Simicskó: a Magyar Honvédség garantálja a magyarok biztonságát

A Magyar Honvédség garantálja a magyar emberek és családok biztonságát – emelte ki a honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezletén, hétfőn Budapesten. Simicskó István kijelentette: Magyarország ma a legbiztonságosabb országok egyike.

Ahhoz, hogy ezt a biztonságot a legmagasabb szinten garantálni lehessen, erős állam, jól kiképzett, modern technikai eszközökkel rendelkező, jó szellemiségű honvédség kell, de az is fontos, hogy minden magyar ember nemzeti ügyként tekintsen a haza védelmére – mondta a miniszter.

A civil állampolgárok odafigyelésére, felelősségérzetére, hazaszeretetére is szükség van, ami nemcsak érzést, hanem tevékeny törődést is jelent

– hangsúlyozta Simicskó István.

Közölte: a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program professzionális, technikai eszközeiben megújuló, hagyományait tisztelő, hazájukat szerető katonákból álló, ütőképes haderő felépítését célozza.

„Ez hazánk fennmaradásának záloga” – fogalmazott Simicskó István.

Hozzátette: az idén fennállásának 170. évét ünneplő Magyar Honvédség fejlesztése megkezdődött, ütemezetten haladnak tovább.

A miniszter kitért arra is, hogy a magyar katonák az elmúlt évben is – a rendőrökkel közösen – megvédték az ország déli határait, miközben nemzetközi kötelezettségeiket is teljesítették: négy kontinensen tizennégy országban szolgálták a biztonságot és a békét.

Simicskó Istvánt a feladatszabó értekezlet szünetében tartott sajtótájékoztatón kérdezték arról, hogy az idei országgyűlési választás miként befolyásolja a honvédségi feladatokat. A miniszter elmondta: a parancsnoki állománytól azt kérte, a Zrínyi 2026 pártpolitikától mentes, kormányzati ciklusokon átívelő fejlesztéseit hajtsák végre. A katonák mandátuma folyamatos, nekik végig kell vinniük azokat a fejlesztési célokat, amelyeket megfogalmaztak – fűzte hozzá.

Kiemelte,

új korszak kezdődött a Magyar Honvédségben: a fejlesztés, fejlődés időszaka, amely illetményemelésben, modern technikai eszközök beszerzésében is megnyilvánul.

Ezt a munkát már megkezdték, s a következő időszakban is folytatják – mondta.

Simicskó István a sajtótájékoztatón is hangsúlyozta a honvédség nyitását a társadalom, kiemelten a fiatalok felé. Ezt a célt szolgálják a honvédelmi sportközpontok és a kadétprogram is, melynek keretében már 55 iskolával kötött együttműködési megállapodást a honvédség.

Benkő Tibor vezérkari főnök azt mondta: a honvédség vezetői elismeréssel és köszönettel tartoznak katonáinak, akik 2017-ben is eredményesen teljesítették a megpróbáltatásokat jelentő feladataikat. Példaként említette, hogy a magyar katonák hazai és missziós szolgálatuk mellett 23 nemzetközi gyakorlaton is kivívták a partnerországok legnagyobb elismerését.

Kijelentette: lélekben, lélekszámban, technikai eszközökben is erősödött 2017-ben a Magyar Honvédség. Kifejtette: a honvédségben az intézkedések középpontjában a katona áll; ennek nyomán több, a katonák illetményfejlesztését, lakhatási támogatását érintő intézkedést hoztak. Kitért arra is, hogy a honvédségben korábban magasabb volt a távozók, mint a belépők száma, 2017 végére viszont több mint ezer fővel nőtt a létszám. Emellett az elmúlt időszakban több technikai eszközzel is gyarapodott a honvédség – tette hozzá.

Borítókép: Simicskó István honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete után tartott sajtótájékoztatón a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 2018. február 12-én.

MTI Fotó / Szigetváry Zsolt