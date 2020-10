Enyhítették a szexuális bűnözők büntetését Kaliforniában

Kaliforniában a helyi demokrata kormányzó, Gavin Newsom olyan törvénykiegészítést írt alá, amely adott esetben enyhítheti az LMBT-közösséghez tartozó szexuális bűnelkövetők büntetését.

A törvény megváltoztatása egy ideje már napirenden volt a kaliforniai szenátus egyik képviselője, Scott Wiener jóvoltából, aki nem mellesleg nyíltan vállalta homoszexualitását. Ő hívta fel a figyelmet arra, hogy a törvény hátrányos helyzetbe hozza az LMBT-közösséghez tartozó embereket, hiszen közülük azok, akiket kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélés miatt ítélnek el, szigorúbb büntetést kapnak, mint a nem LMBT-s bűnelkövetők.

Kevin Faulconer, San Diego republikánus polgármestere szerint elképesztő, hogy Wiener aláírta a törvénymódosítást, szerinte inkább szigorításokra lett volna szükség.

As a parent I’m appalled that last night our governor signed a law maintaining a 24-year-old can have sex with a 14-year-old and it not be considered predatory.

An adult who commits ANY sex act on a minor 10 years younger must be registered a sex offender. Law must be changed.

— Kevin Faulconer (@Kevin_Faulconer) September 12, 2020