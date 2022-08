A Diákhitel Központnál többször is támogatásként említik a diákhitelt, miközben azt vissza kell fizetni. Nem lát ebben ellentmondást?

Számos olyan támogatás áll a hallgatók rendelkezésére, ami hozzájárul, hogy az esélyegyenlőség minél hangsúlyosabban jelenjen meg az oktatásban. Ennek egyik oszlopa a Diákhitel Központ termékeinek rendszere, amely valóban inkább egy támogatás a diákok számára. A diákhitel kihelyezéséhez szükséges pénzt a pénzpiacokon szerezzük be, a Diákhitel1-nél érvényesítünk egy kamatot, de a termék pénzügyi konstrukciójának köszönhetően kamata még így is nagyon kedvező a háború okozta infláció és az alapkamat mértékét tekintve. Egy hasonló hitelkerethez való hozzájutás piaci alapon nemcsak bonyolultabb, hanem költségesebb is. Diákhitelek esetében nincs szükség kezesre, hitelfedezeti értékelésre, csak az a követelmény, hogy az igénylőnek legyen érvényes hallgatói jogviszonya. Az elmúlt 20 évben több mint 500 ezer ember vett fel valamilyen diákhitelt, mely hozzájárult az egyetemi lemorzsolódás csökkenéséhez, és így 250 ezer fiatal jutott diplomához. Célunk továbbra is, hogy a Kárpát-medencében ne legyen olyan magyar diák, aki anyagi helyzete miatt nem tud a tehetségének megfelelő felsőoktatási intézménybe kerülni.

Milyen konstrukciókban tudnak felvenni diákhitelt a hallgatók?

A Diákhitel1 szabad felhasználású termék, havonta 15 ezertől 150 ezer forintig terjedő összegben vehető fel, egy tanítási évben ez maximálisan 1,5 millió forintot jelent. Ezen termék esetében is érvényesül állami kamattámogatás, a piaci hitelekhez képest kedvezőbb a kamata, jelenleg 4,99 százalék. A Diákhitel1-et a hallgatók leginkább lakhatásra, élelmiszerre, jegyzetekre és informatikai eszközökre költik el. A Diákhitel2 a képzési költségek finanszírozására használható a teljes önköltség erejéig. Az általános állami kamattámogatásnak köszönhetően ezen hitel esetében nem számítunk fel kamatot a hitelfelvevők részére, és csak a tanulmányok befejezését követően kell elkezdeni törleszteni. Társaságunk fennállása óta a valaha volt legsikeresebb termékünk a szintén szabad felhasználású Diákhitel Plusz. Ez egy egyszeri támogatást biztosít maximálisan 500 ezer forint értékben. A hitelfelvevők számára a kamat itt is nulla százalék, ám ezt a terméket szeptember 30-áig lehet csak igényelni.

A Diákhitel Plusz tipikusan egy olyan termék, amellyel a diákok az egyszeri nagyobb kiadásokat tudják fedezni, például egy kaució összegét. Megfontolják-e, hogy továbbra is megmaradjon ez a támogatás?

Az egyik felhasználási módja a Diákhitel Plusznak valóban a kaució kifizetése, de a bérleti díjat is sokan ebből fedezik az első hónapokban, illetve hallottunk olyanról is, hogy kisebb vállalkozás elindításához vették fel a hallgatók. A másik kedvelt felhasználási mód az egyszeri eszközbeszerzés, például laptopok, számítógépek vásárlása, az egyetemi jegyzetek beszerzése. Vizsgáljuk a kérdést, hogy megmaradhat-e a Diákhitel Plusz, ami még nem biztos, ezért ezzel a lehetőséggel most érdemes élni.

Évente a diákok hány százaléka igényli meg valamely terméküket?

Évente nagyjából 25 ezer új ügyfele van a Diákhitel Központnak, akik a Diákhitel1, 2 és Plusz termékeket választják. Az elmúlt években átlagosan 100 ezer felvételiző volt, közülük több mint 73 ezren kerültek be valamilyen felsőoktatási intézménybe, valamint a pótfelvételi eljárások segítségével további, várhatóan 6000 diák jut majd felsőoktatási lehetőséghez. Az utóbbi években emelkedő tendenciát látunk, ma már minden harmadik önköltséges hallgató felveszi a kamatmentes Diákhitel2-t és minden negyedik hallgatónak van valamilyen diákhitele. Ez mutatja a termékeink népszerűségét. Átlagosan 6 év alatt fizetik vissza a hallgatók a diákhiteleket és 1 százalék körül van a hitelek bedőlésének aránya.

A diákhitel népszerűségének növekedésében szerepet játszott-e a koronavírus-járvány és a mostani kiszámíthatatlan gazdasági környezet?

Igen, illetve a pénzügyi tudatosság növekedése is szerepet játszik ebben, amit mi is próbálunk elősegíteni középiskolákban tartott előadásokkal. A Diákhitel Központ egy nonprofit szervezet, nekünk nem célunk, hogy hasznot állítsunk elő, az a fontos számunkra, hogy minél több ember juthasson diplomához, vagy a megfelelő szaktudáshoz, segítve ezzel az élethosszig tartó tanulás folyamatát.

A diákhitel összes fajtáját lehet online igényelni?

A diákok a társadalom többségéhez képest előrébb járnak a digitális eszközök ismeretében, használatában, ami egy fontos szempont volt az online igénylés kialakításakor. A Diákhitel Pluszt, a járványhelyzetre való gyors reagálás miatt kizárólag papíralapon tudják igényelni a hallgatók Partner Pontjainkon, melyeknek a listáját megtalálhatják honlapunkon. A következő években szeretnénk további IT-fejlesztéseket végrehajtani.

A határon túli magyarok is felvehetik a diákhitelt?

A határon túli magyarok akkor tudják igénybe venni a szabad felhasználású Diákhitel1-et, ha magyar állampolgárok, rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal és EGT-tagországban folytatnak tanulmányokat. Ez az egyik dolog, amiben érdemes tovább gondolkodnunk. Meg szeretnénk nyitni azt a lehetőséget is, hogy a magyar állampolgárok a határon túli, de a magyar állami finanszírozású intézményekben az önköltséges képzésre igénybe vehető Diákhitel2-t is fel tudják venni.

Ha esetleg egy magyar diák külföldön tanulna, akkor van lehetősége igényelni ezt a támogatást?

Az Erasmus-programhoz is igénybe lehet venni a szabad felhasználású Diákhitel1-et, mely havonta, ebben az esetben, akár 300 ezer forintot is jelenthet egy hallgatónak, legfeljebb két félév esetében. Hazánk kimagasló egyetemeit egyre több Európai Unióból érkező hallgató választja, és ebben is van termékfejlesztési potenciál. Megfontolandó, hogy ezen hallgatók számára is elérhetővé tegyük a diákhiteleket.

Az alapkamat szintje rég nem látott magasságokban van. Hatott ez a diákhitelekre?

A jelentősen emelkedő kamatszintek, a háborús gazdasági helyzet és a globális inflációs hatások eredményeként mindegyik termékünk kamata emelkedett, de kamatot csak a Diákhitel1 esetén kell fizetniük a hitelfelvevőknek, az említett két másik hiteltermék esetében a kormány kamattámogatásának köszönhetően nem érvényesítjük azt. A jelenleg 4,99 százalékos kamat hosszú éveken át csak 1,99 százalékos volt. Fél- évente felülvizsgáljuk a kamatszinteket, remélhetően a hazai kamatkörnyezet is elérte a csúcspontját, így nekünk sem kell további módosításokat eszközölnünk.

Tudna rá példát mondani, hogy egy tanuló számára később milyen terhet jelenthet a diákhitel visszafizetése?

A törlesztési kötelezettség a hallgatói jogviszony megszűnését követő negyedik hónap első napjától kezdődik. A törlesztőrészlet összege évenként változhat, mert a fizetendő részlet az első két évben a bruttó minimálbér alapján, a harmadik évtől pedig a bruttó jövedelem alapján kerül meghatározásra. Tehát, ha változik a minimálbér összege vagy a jövedelem, akkor évről évre változni fog a törlesztőrészlet összege is. A változásról, azaz az aktuálisan fizetendő törlesztőrészlet összegéről minden év decemberében értesítést küld a Diákhitel Központ. Nézzük meg, hogy is néz ki ez pontosan a gyakorlatban. Ha 2022 októberétől megkezdődik a törlesztési kötelezettség, akkor októberben, novemberben és decemberben a 2021. október 31-én érvényes bruttó minimálbér alapján meghatározott részletet kell fizetni és ez az időszak lesz az első törlesztési tárgyév.

2024. már a harmadik törlesztési tárgyév, és ekkor vizsgáljuk meg a két évvel korábbi éves bruttó jövedelmet. Ez fogja képezni a törlesztőrészlet alapját. Ha nem volt jövedelme a törlesztőnek vagy az alacsonyabb volt, mint a bruttó minimálbér, akkor továbbra is a minimálbér lesz a törlesztőrészlet alapja. Nagyon fontos, és ezt mindenhol hangsúlyozzuk, hogy bármikor ingyenesen előtörleszthető minden termékünk.

Kiemelten fontos az is, hogy 2018-tól, ha egy családban a hitelfelvételt követően megszületik a második gyermek, akkor az édesanya diákhitelének felét, a harmadik gyermek megszületése esetén pedig a teljes diákhitel-tartozást elengedi a Diákhitel Központ. A kormány döntésének megfelelően alig három év alatt közel 7000 édesanyának több mint 6 milliárd forint értékben engedhettük el a tartozását.