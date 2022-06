Vajda Zoltán 2010-ben alapította meg cégét, a Fest Hetek Kft.-t, amelyet vidámparki, szórakoztatóparki tevékenységre jegyeztek be. A TÁMOP programra, amely munkahelyi képzések támogatását finanszírozta, 2012-ben pályázott a vállalkozás. A 10 hónapos projektre majdnem 3,4 millió forintot kaptak.

Az oktatás egy év múlva indult, ugyanakkor a pályázati feltételek teljesítése már nem biztos, hogy megfelelően sikerült az ellenzéki politikus cégének.

A Magyar Nemzet birtokába került jelenléti íveken ugyanis

nemcsak a cég dolgozói, hanem maga Vajda Zoltán is szerepel, aki akkor már felsőfokon beszélt angolul, ráadásul angol nyelven oktatott egy egyetemen.

Hivatalos önéletrajza szerint fiatalon évekig élt az Egyesült Államokban szüleivel, érettségi után a Budapesti Gazdasági Főiskolán tanult, majd a University of Humberside-en és a CEU-n szerzett diplomát, ráadásul részt vett Angliában az University of Essex képzésein is. Dolgozott az Egyesült Államokban a Világbankban és a párizsi székhelyű OECD-nél is. Majd 2018-tól az INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL-on tanít. Ezek után nehezen hihető, hogy Vajda Zoltánnak szüksége volt bármilyen angol tanfolyamra.

Vajda Zoltán nemcsak az uniós pályázati lehetőségeket használja ki, de – bár bírálja a kormányt – a támogatásokat a magyar államtól is felveszi.

Vagyonnyilatkozata szerint családi házuk építéséhez igényelte a 10 millió forintos CSOK-ot, és állami segítséggel vásárolt nagycsaládos autót is, amelyhez 2 és fél millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott.

Borítókép: Vajda Zoltán (MTI/Balogh Zoltán)