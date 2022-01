Az MSZP-ben zéró tolerancia van az ilyen ügyekkel kapcsolatban, volt két-három napja, hogy tisztázza magát, ez nem sikerült neki – hangoztatták a Magyar Nemzetnek a párt elnökségében arról, hogy Bangóné Borbély Ildikó szocialista és politikusi karrierje a hétvégén egy csapásra véget ért. Ismert: az Országgyűlés honlapján elérhető önéletrajzában Bangóné azt állította, hogy 2013-ban közgazdászként végzett a Budapesti Gazdasági Főiskolán (BGF). A Mandiner azonban közérdekű adatigényléssel fordult a főiskola jogutódjához, a Budapesti Gazdasági Egyetemhez, amely közölte: a tanulmányi rendszerük archívumában semmilyen adat nem található a szocialista országgyűlési képviselőről. Míg ő hallgatott az ügyről, az MSZP elnöksége a hétvégén rendkívüli ülést tartott és megállapította, hogy Bangóné „az iskolai végzettségével kapcsolatban megtévesztette a közvéleményt és a Magyar Szocialista Párt közösségét”.

– Bangóné Borbély Ildikó a mai naptól nem tagja az MSZP-nek, amely a választáson nem indítja, és felszólítja parlamenti mandátuma visszaadására – közölték.

Az elnökségben most azt mondták: Bangóné már ki is lépett az MSZP-ből, illetve a párt listájának tizedik helyéről is lemondott. Személyét nem pótolják, ehelyett ugrik egyet a lista, így a jelenleg 11. helyen szereplő Hegyi Gyula lép a helyébe. A bukott szocialista politikus viszont egyelőre nem adta vissza az országgyűlési mandátumát. Amennyiben ezt mégis megtenné, úgy várhatóan a székesfehérvári Márton Roland, az ózdi Kiss Sándor vagy a nyíregyházi Aranyos Gábor közül kerülhet ki az utódja – derült ki elnökségi források szavaiból.

Bangóné Borbély Ildikó 2014 óta országgyűlési képviselő, ekkor, illetve 2018-ban is listáról jutott az Országgyűlésbe, ahol jelenleg a vállalkozásfejlesztési bizottság tagja és a törvényalkotási bizottság alelnöke, a ciklus elején pedig frakcióvezető-helyettes is volt. A tavalyi baloldali előválasztáson a hajdúszoboszlói körzetben indult az MSZP és a Párbeszéd jelöltjeként, azonban alulmaradt a momentumos Kiss Lászlóval szemben, ezt követően került pártja listájának tizedik helyére.

Bangóné Borbély Ildikó nevéhez számtalan kellemetlen vagy éppen botrányos ügy tapad. Ezek közé tartozik, amikor Kunhalmi Ágnessel közösen egy papírra képtelen volt helyesen leírni a mondandójukat, a fojtani szót ugyanis „folytaninak” írták. Bangóné tucatszor viselkedett közönségesen az Országgyűlésben, ahol bunkó fideszeseket emlegetett, Rogán Antal minisztert pedig egyszerűen leparasztozta.

Ennél azonban sokkal súlyosabb, hogy Bangóné MSZP-s karrierje azzal kezdődött, amikor a 2004-es népszavazáson az arcát adta a külhoni magyarok kettős állampolgársága elleni, Gyurcsány Ferenc vezette kampányhoz. Bangóné részt vett az MTVA székház elleni, 2018-as támadásban is, ahol más baloldali politikusokkal együtt azt próbálták eljátszani, hogy őket érte agresszió a biztonsági szolgálat részéről.

Az már csak hab volt a tortán, hogy Bangóné élő közvetítésben javasolta a többieknek: a kamerák előtt feküdjenek a földre és tegyék tarkóra a kezüket. Bangóné Borbély Ildikó legismertebb botrányának végül az nevezhető, amikor az ATV-ben egyszerűen lepatkányozta a fideszes szavazókat.