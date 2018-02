Mesélős operaelőadásokkal várják a családokat a Pesti Vigadóban

Kedvcsináló, mesélős operaelőadásokkal várják a családokat a Zuglói Filharmónia és a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Pastorale elnevezésű előadássorozatának keretében a Pesti Vigadóban.

A sorozat Donizetti vígoperájával kezdődik február 17-én és 18-án – hangzott el az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.

Solymosi-Tari Emőke zenetörténész, az MMA Művészetelméleti Tagozatának vezetője, a sorozat szerkesztője a műsorban felidézte: ez a harmadik alkalom, hogy a Pastorale sorozatot a Pesti Vigadó Dísztermében rendezik meg. Ismertetése szerint az eseménysorozat 1997-1998 fordulóján kezdődött és 21 év alatt 228 előadást láthatott a közönség, a nézőszám pedig megközelítette a 70 ezret.

A „beavató” előadássorozattal elsősorban a családokat, gyerekeket, fiatalokat szeretnék megszólítani, kedvet csinálni a művészetekhez, elsősorban a zenéhez és a tánchoz, emellett a társművészeteket is igyekeznek közelebb vinni a közönséghez. „Ebben az évben is szellemes, ötletes rendezésben lesz része a nézőknek” – összegezte a szerkesztő, aki elmondta azt is, hogy a sorozat keretében 21 év alatt összesen 15 operát mutattak be.

Az eredetinél rövidebb, nagyjából kétórás előadásokat úgy állították össze, hogy kulcsot adjanak a történethez, kicsik és nagyok egyaránt követni tudják az eseményeket. Mint mondta, a mesélős operaelőadások során azok számára is élvezhetővé válik a történet, akik nem ismerik a cselekményt, hiszen két zenei részlet között egy rövid irodalmi igénnyel megírt szöveg segíti a megértést.

A zenetörténész szerint a sorozat sikerét jelzi, hogy sok néző az előadást követően annyira megszereti a műfajt, hogy elmegy az Operaházba és megnézi a teljes operát.

A nyolc előadásból álló sorozat februárban Donizetti Szerelmi bájital című vígoperájába vezeti be a nézőket Horváth Zoltán rendezésében, Horváth Gábor vezényletével. Adina szerepében Szakács Ildikó, Nemorino alakjában Yanis Benabdallah lép színpadra, Belcore őrmestert Gaál Csaba, a csodadoktort Szüle Tamás, a parasztlányt pedig Kunsági Éva és Baján Zsuzsanna játssza.

Az előadásokat az élő zenén kívül filmvetítés, tánc, hangszerbemutató, beszélgetések, bábjáték, vizuális szemléltetés és színészi produkció is színesíti.

A március 24-i és 25-i előadások középpontjában a klarinét áll, a főszerepben Horváth Péter klarinétművésszel, Ménesi Gergely vezényletével. Debussy és Ravel zenéje kel életre április 21-én és 22-én Berecz Mihály (zongora) és Emilie Cavallo (ének) közreműködésével. Magyar, szlovák és román népzene és néptánc várja a közönséget május 12-én és 13-án a Timár Táncegyüttes, a Tündök Zenekar, Kacsó Hanga Borbála (ének), Balogh Kálmán (cimbalom), Kovács Orsolya és Ottmár Anna (hegedű) előadásában, közreműködik a Szent István Király Oratóriumkórus, zongorán kísér Domjánné Kiss Adél.

Az előadásokon a Zuglói Filharmónia – Szent István Király Szimfonikus Zenekar, valamint márciusban és áprilisban a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói is közreműködnek. A műsorokat a közmédia is sugározza.

Borítókép: Illusztráció

Forrás: AFP/Especial