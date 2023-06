Érdemes tüzetesen megszemlélni a helyi ingatlanpiac egyik kecsegtető ajánlatának albumát!

„Dunapataj településen kínálunk eladásra egy 2 200 négyzetméteres telken elhelyezkedő, 1 szintes, 210 négyzetméteres hasznos alapterületű családi házat, amiben 3 szoba található, konvektorfűtéssel és kertre néző kilátással rendelkező átlagos állapotú ingatlan. Az ingatlan építésének éve 1912. A parkolás udvarban megoldott.

Az átlagos gázfogyasztás az államilag meghatározott lakossági átlagfogyasztás alatt van. Az átlagos áramfogyasztás az államilag meghatározott lakossági átlagfogyasztás alatt van. Sikeres adás-vétel esetén már azonnal birtokba is vehető. Az ingatlanhoz tartozik erkély/terasz, ami 10 négyzetméteres.

Dunapataj központjában, közel mindenhez, egy csodálatosan szép polgári ház eladó. 2200 négyzetméteres területen 110 négyzetméteres lakóépület (3 szoba, fürdőszoba, konyha, spájz), csodás kis terasszal, 100 négyzetméteres melléképülettel, nagy, gondozott kerttel. Gáz, víz, villany a házban. Csodaszép, világos szobáival, egyedi kézműves nyílászáróival igazi gyöngyszeme a falunak. A padlás gyönyörű állapotban van, beépíthető ott is akár 100 négyzetméteres, ha azt szeretnéd! Egy kis borospince is van, ami 15 négyzetméteres . A melléképületben egy szép kemence is található.

Rengeteg lehetőséget kínál a ház, csak találd ki, mit szeretnél kihozni belőle. Falusi turizmusra is alkalmas lehet, hiszen a melléképületben is akár 3 garzonlakás kialakítható, vagy táboroztatásra, közel a Szelidi-tóhoz, vagy saját célra egy műhellyel, veteményessel... Csak a fantáziád szab határt![...]”

