„Megvételre kínálok egy páratlan családi házat Baján saját halastóval nyugodt csendes környéken, de mégis pár percre a belvárostól. A háromszintes családi ház 4 darab, összesen 2772 négyzetméteres telken fekszik. Tulajdonosa a szomszéd telket is megvásárolta a teljes nyugalom érdekében, ez akár bővítésre, melléképület építésre, vagy akár értékesítésre is lehetőséget nyújt. A külső megjelenése egyedi, minden igényt kielégítő tágas belső terekkel, páratlan kilátással a Ferenc-csatorna melletti erdőre és a saját vízpartra. Az udvaron egy nagyméretű feszített víztükrű medence, egy 100 négyzetméteres fedett grill-és halfőző lett kialakítva., borospince, 60 négyzetméteres nyárikonyha biztosítja a tulajdonos pihenését, kikapcsolódását. A szinteltolásos kert alsó részén elhelyezkedő, kb. 1000 négyzetméteres területű halastó, különféle nemes halakkal.

A belváros környékén azon ritka ingatlanok egyike, amihez halastó is tartozik. A ház beosztása a 3 szinten: Az utca szinten, található egy garázs, két nagyméretű autó befogadására alkalmas. A tágas nappali, egy szoba, 1 darab mosdó. A felső szinten szintén van egy nappali, 2 hálószoba, 2 gardróbszoba és egy tágas fürdőszoba. Az alsó szinten, amit az utcáról nem is látni, ez az utcafronti terepszint alatt van és a hátsó kertre nyílik. Itt található a gyönyörű konyha, étkezővel, hatalmas kamrával. Továbbá a gépház és egy fürdőszoba. A házban mindenhol padlófűtés van, még a garázsban is, amit egy gázkazán lát el melegvízzel. Ugyan ez a kazán biztosítja a melegvíz ellátást is egy melegvíz tároló segítségével. A három fázis még a kert végében is vételezhető, akár több ponton is .A ház klimatizált, minden szinten. 2 darab 5,2 kilowattos és egy darab 3,5 kilowattos LG klíma biztosítja az egész házban a hűvös levegőt. A magas minőségű kivitelezés az alapoktól kezdve ( cölöp alapozás) a burkolásig mindenhol megvan és jól látszik. A ház ára a beépített bútorokat tartalmazza, a többi bútor megbeszélés tárgya lehet.​ [...]”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában és központozásával közöljük.