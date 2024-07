Az SC Hírös-Ép idei első, nyári focitáborába belépvén a látogatót azonnal körülöleli az általános önfeledtség. Érthető ez egy gyermektábor esetében, a Műkertvárosi sporttelep is egy édeni szigetnek hat, ahova nem hat be a külvilág, kívül marad a forgalom, a rohanás, a problémák, még az időjárás sem tudja átvinni az ifjú résztvevők ingerküszöbét, akár extrémen meleg, akár váratlanul hűvös. Itt mindenki feltalálja magát.

Az SC Hírös-Ép gyermektábora

Fotó: Bús Csaba

A tábor vezetőjét, Kitl Zoltánt - aki az SC Hírös-Ép szakmai igazgatója, és nem mellékesen a gyermektábor vezetője -, arról kérdeztük, hogy hány tábort rendez az SC Hírös-Ép az idén.

– Az idén két alkalommal várjuk a gyerekeket. Visszatekintve ha jól számolom, zsinórban ez a tizenötödik SC Hírös-Ép által megrendezett focitábor gyermekek számára. A kezdetekhez képest négy évvel ezelőtt módosítottunk a tábor rendszerén. Azelőtt bent alvós tábort rendeztünk, de azt felváltotta a napközis jellegű tábor, erre újabban nagyobb az igény. A korábbi évekhez képest ugyanakkor az idén csak két tábort rendezünk, viszont mind a kettőt nagyobb létszámmal. Az első, most folyó táborunkba 45 főt tudtunk felvenni, a második táborba a jelentkezők számát illetően most tartunk 42-nél. Azt két hét múlva indítjuk, július 15-én. A táborok hétfőtől péntekig reggel nyolctól félötig működnek. Az érdeklődésre tehát nem lehet panaszunk. Az olyan szinten nagy, hogy az utolsó héten egy-két jelentkezőt már el kellett sajnos utasítanunk, ugyanis a sporttelepen a konténerkapacitás véges. A személyzet tekintetében segítőket is be kellett vonnunk, ifistákat és olyan középiskolai diákokat, akik a kötelező ötven órás közösségi szolgálatot teljesítik.

A táborvezető Kitl Zoltán, a két táborvezető helyettes pedig Marozsi Gábor és Gréczi Gábor, aki civilben a vármegyei első osztályban szereplő SC Hírös-Ép labdarúgója. Három ifista és két középiskolás segít még felügyelni a gyerekeket, levezetni a programokat. Molnár Dominik, Domokos Dominik és Csernák Sándor azok, akik az SC Hírös-Ép U19-es csapatának a tagjai, Berki László és Bende Zétény pedig a Katona József Gimnázium diákjai. Mindannyian tökéletes választásnak bizonyultak, lelkesen és hatékonyan végzik a munkát. Arra a kérdésre, hogy korosztály szerint be vannak-e osztva a gyerekek, a válasz igen is meg nem is.