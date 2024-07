Az Al-Arabi, az arab klubokhoz hasonlóan nem küzd különösebben anyagi gondokkal, a múltban számtalan nagy név fordult meg akár játékosként, akár edzőként a katari labdarúgás egyik legnagyobb hagyományú egyesületében. Az Al-Arabi a 90-es években volt a csúcson, hét bajnoki címéből ötöt akkor gyűjtött be, de a különböző kupákban is 17-szer ért fel a csúcsra.

Katari ellenféllel találkozik szerdán a KTE

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Az előző idényben az 5. helyen végzett a gárda, amely keretében tudta az olasz válogatottal Eb-t nyerő, a francia PSG-vel kilencszeres bajnok, BL-döntős, összesen 29 trófeát gyűjtő Marco Verrattit is, aki még mindig csupán 31 esztendős. Mellette a Barcelona korábbi játékosa, Rafinha is a keret tagja volt, de ő nyáron elköszönt a katariaktól. Így is akadnak azért ismert nevek, Júszef el-Mszákní például százkétszer szerepelt a tunéziai válogatottban. A korosztályos szinten francia, felnőttként szenegáli válogatott Abdou Diallo a német és a belga élvonalt is megjárta, Verratihoz hasonlóan ugyancsak a PSG-től csatlakozott. Nem csoda, hogy a KTE szerdai ellenfelének az értékét közel 34 millió euróra taksálja a Transfermarkt, hiszen katari válogatottjaik is szép számmal vannak.

A mérkőzést szerdán 18 órakor Ausztriában, Bad Tatzmannsdorfban (Tarcsafürdőn) rendezik meg.

A héten még két mérkőzést vívnak a hírös városi lila-fehérek, szombaton előbb az NB II-es Szegeddel, majd a szintén másodosztályú Békéscsabával találkoznak.

Ami a bajnoki rajtot illeti, az MLSZ versenybizottsága már korábban elkészítette az OTP Bank Liga 2024/2025-ös idényének menetrendjét, most pedig az első két kör pontos beosztását is közzétette.

A nyitó fordulóra kisorsolt Kecskeméti TE-Fehérvár mérkőzést július 28-án, vasárnap este 18 óra 50 perces kezdettel vívják meg, a második körre eső Ferencváros-Kecskeméti TE mérkőzést pedig szombaton este, 19 óra 45 perces kezdettel rendezik meg.