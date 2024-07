A versenykiírásnak megfelelően a szövetségi kapitányok, a szakágvezető és a Futsal Bizottság döntése alapján megválasztották a 2023/24-es kiírás legjobbjait a női és a férfi élvonalban.

Kajtár Mátyás, a ScoreGoal Kecskemét fiatal játékosa

Fotó: Reti Attila

A férfiaknál a szombathelyi csapattal bajnokságot és kupagyőzelmet is ünneplő Luiggi Longo érdemelte ki az év játékosa címet, míg az idei szezon felfedezettje, a felnőtt válogatottban is debütáló és a ScoreGoal Kecskemétet erősítő Kajtár Mátyás lett. A legjobb kapusnak járó elismerést a szintén szombathelyi Alasztics Marcell kapta, és Felipe Conde révén a legjobb edzőnek járó díj is a Haladásnál landolt. A férfiaknál a Nyíregyházával bronzérmes Gregory Costa Dos Santos szerezte a legtöbb gólt, 25-öt az alapszakaszban, majd nyolcat a rájátszásban és hármat a bronzcsatában – a bajnokságban így összesen 36-ot. A legjobb játékvezetőnek Kovács Gábort választották meg.

A nőknél a TFSE-ben szereplő és a bajnoki döntő utolsó mérkőzésén hétszer is betaláló Kota Gabriella kapta az év legjobb játékosa címet, míg a Tolna-Mözs csapatát erősítő Folk Zsuzsanna 30 bajnoki találattal lett gólkirálynő. A bajnoki ezüstérmes Tolna-Mözs további két díjat is bezsebelt, Deczki Vanda a legjobb kapusnak, Reveland Zoltán pedig a legjobb vezetőedzőnek járó elismerést tudhatja magáénak.

A 2023/24-es kiírás legjobbjai:

Férfi futsal NB I:

Legjobb játékos - LONGO DUARTE BAPTISTA LUIGGI (Haladás VSE)

Legjobb kapus - ALASZTICS MARCELL (Haladás VSE)

Legjobb vezetőedző - FERRAZ CONDE FELIPE (Haladás VSE)

Gólkirály - COSTA DOS SANTOS GREGORY (Á Stúdió Futsal Nyíregyháza)

A bajnokság felfedezettje - KAJTÁR MÁTYÁS KRISZTIÁN (SG Kecskemét Futsal)

A legjobb játékvezető - KOVÁCS GÁBOR

Női futsal NB I: