Nem csak a felnőtt, hanem az utánpótlásokban is az elmúlt napokban zárultak a bajnokságok. Így történt ez a Bács-Kiskun vármegyei U19-es bajnokság Déli csoportjában is, ahol az aranyérmet a Nemesnádudvar U19-es csapata vehette át. Jagicza Tibor csapata a második Dusnok előtt öt pont előnnyel nyerte meg a pontvadászatot, bár a kép csalóka, ugyanis a bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóban dőlt el. A vezetőedző érhető módon szívesen tekintett vissza a szép sikert hozó tavaszi idényre.

A Nemesnádudvar aranyérmes U19-es csapata

Fotó: Kovács Flóra

– A téli alapozó edzésekre nem lehetett panasz – tekintett vissza az idei év indítására Jagicza Tibor. – Az edzőmeccseinket más csoportokban szereplő csapatok ellen játszottuk, olyan csapatokkal, mint a Szilády RFC különböző korosztályos gárdái és a Soltvadkert U19. Ezek az edzőmeccsek hasznosnak bizonyultak, mindegyik ellenféllel pörgős, jó iramú mérkőzéseket játszottunk.

Szükség is volt a minőségi felkészülésre, hiszen miután az őszt a tabella élén zártak – a második helyen álló Dusnokhoz képest négy pont előnnyel –, eltökélt céljuk volt megnyerni a bajnokságot.

– A tavaszra megbeszélt egyik legfontosabb célunk a tabellán elfoglalt első helyünk megőrzése volt. Tudtuk, hogy a tavasznak némiképpen más feltételekkel vágunk neki. Gondolok itt arra – fejtette ki a mester –, hogy tudtuk, hogy mivel éllovasunk vagyunk, mindenki minket akar majd elkapni, és ez plusz terhet jelenthet. Ez több meccsen elő is jött, amikor úgymond az ellenfelek mindenkit elhoztak ellenünk. Azonban tisztában voltunk a saját képességeinkkel, és volt annyi elszántság és elhivatottság a csapatban, hogy ezen a nehezítő körülményen felülkerekedjünk. A második, a tavaszt végigkísérő motívum volt, hogy mivel a Dusnok is nagyon összekapta magát, végig győzelmi kényszerben léptünk pályára. A Dusnoknak is jó csapatuk van, és számítottunk rá, hogy nem nagyon fognak botlani. Ez be is következett, ezért is lett aztán az utolsó bajnoki fordulóban a Nemesnádudvar-Dusnok összecsapás egy igazi bajnoki döntő.

A tavaszi bajnoki menetelést aztán ott folytatták, ahol az őszit abbahagyták. – Az már a felkészüléskor és az első meccsen is érződött, hogy mindenki nagyon akarja a végső sikert – idézte fel a bajnoki menetelés rajtját a szakvezető. - Az első meccsen Kiskunhalason nagyon simán, tetszetős játékkal győztünk. Ezen a meccsen külön öröm volt, hogy több fiatal játékosunk is meg tudta szerezni első gólját a csapatban. A második meccsen az erős csapattal rendelkező Bácsalmás látogatott hozzánk. Dekoncentráltan kezdtünk ugyan, de aztán fokozatosan átvettük az irányítást, majd a mérkőzést megfordítva győztünk. A harmadik fordulóban Mélykútra látogattunk, ahol szerettünk volna revansot venni az őszi fiaskóért, ezt meg is tettük, gyorsan két gólos előnyre tettünk szert, amit meg is őriztünk.