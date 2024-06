Az ÁGOTA Közösség legügyesebb labdarúgói bekerülhetnek majd abba a csapatba, amely hazánkat képviseli augusztusban Lengyelországban, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok labdarúgó-világbajnokságán, így az ÁGOTA Falvi sportesemény egyben felkészülési torna is.

Az ÁGOTA Közösség egyik ifjú focistája, Berki Róbert a kerecsendi lakásotthonban él. A fiú a Mezőkövesd Zsóry FC U 17-es csapatát erősíti.

– Már a tavalyi, lengyelországi világbajnokságon is ott voltam, én rúgtam a magyar csapat legtöbb gólját. Idén is mindenképpen szeretnénk a kiutazó csapat tagja lenni. Itt ÁGOTA Falván is az a célunk, hogy elvigyük a legjobbnak járó trófeát – mondta Róbert.