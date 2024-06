A KTE játékosai nem unatkozhattak a héten, hiszen Szabó István és a szakmai stáb összesen kilenc foglalkozást vezényelt, ennek utolsó eseménye a szombati játék volt. A kecskeméti együttesben egyelőre nem lépett még pályára Nagy Krisztián, aki hosszú sérülése után egyelőre csak részben kapcsolódott be a munkába, várhatóan a szlovéniai edzőtáborra lesz abban az állapotban, hogy már mérkőzésen is pályára léphet. Ahogy a felkészülés során az megszokott, kisebb sérülések, egy-két napos kiesések mindig előfordulnak, ilyenkor a szakmai stáb inkább nem kockáztat és külön dolgozik néhány játékos. Így volt ez ezúttal is, ettől függetlenül Szabó István elégedett lehetett a kétszer 20 perces játékkal, melynek természetesen nem az eredménye volt a legfontosabb.

A KTE játékosai egyelőre csak egymás között játszottak

Fotó: Nyitray András

A KTE hétfőn folytatja a munkát, melyben sok változás nem lesz, gyakorlatilag folyamatosan napi két edzés vár a játékosokra. Szombaton 9 óra 30 perckor jön az első edzőmeccs, melyet Tiszakécskén vív meg a gárda. Másnap már el is indul a csapat a szlovéniai edzőtáborba, ahol újabb két találkozó vár már a lila-fehérekre.

Otthon kezdi a bajnokságot a KTE

Menet közben elkészült az OTP Bank Liga 2024/2025-ös idény sorsolása is. A KTE hazai pályán kezdheti meg szereplését a Fehérvár FC ellen, majd a második körben máris a bajnok FTC vendége lesz. Augusztus végéig hatból négy mérkőzését hazai környezetben vívja majd meg Szabó István csapata, az Debrecen, a Győr és az Újpest is érkezik, illetve Diósgyőrbe utazik még a Groupama Aréna mellett a KTE. A pontos menetrend kapcsán annyit lehet tudni egyelőre, hogy július utolsó hétvégéjén kezdődik a bajnokság, majd szeptember elején válogatott szünet lesz, akkor kezdődnek a Magyar Kupa küzdelmei is az NB I-es csapatoknak. A végleges kezdési időpontokat a televízióval egyeztetve alakítja ki az MLSZ, a játéknapok változatlanul péntekre, szombatra és vasárnapra esnek majd.

Nagy kérdés az is, mely együttesek szándékoznak a nemzetközi szereplés miatt halasztani. A korábbi évek tapasztalatai alapján ezzel rendre élnek a klubok, a KTE esetében azért is érdekes ez a kérdés, mert a Fehérvár és a Ferencváros is érdekelt a nemzetközi porondon. Szélsőséges esetben így akár az első két körre is érkezhet halasztási kérelem, melybe persze a KTE-nek is bele kell mennie.