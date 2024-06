– 28 találattal gólkirály lettél a Bács-Kiskun vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Nem kevés gólt szereztél a pályafutásod során, így adódik a kérdés, hogy voltál már gólkirály?

– Hogy úgy mondjam, egyeduralkodóként még nem, de társgólkirály már voltam a 2017/18 as szezonban 21 találattal az Ercsi Kinizsi színeiben, a Fejér vármegyei első osztályú bajnokságban. Érdekes módon azzal a Killer Mátéval holtversenyben végeztem az élen, aki jelenleg a Kecel csapatát erősíti.

Ivacs Gábor, a Harta játékosa lett a vármegyei első osztály gólkirálya.

Fotó: Bús Csaba /archív-felvétel

– Az utolsó forduló előtt egy góllal vezettél a góllövő-listán a tiszakécskei Káli Tibor előtt. Számon tartottad ezt?

– Természetesen figyelemmel kísértem a bajnokság alakulását hétről hétre, és persze a góllövő lista állását is számon tartottam.

– Milyen volt a bajnokság zárómeccse, a Kunbaja elleni találkozó? Kívülről végig nagyon harcos meccsnek tűnt.

– Nehéz meccsre számítottunk, végül az is lett. A játék képe alapján nyilvánvaló volt, hogy nem véletlen, hogy az utolsó forduló előtt vezette a Kunbaja a tabellát, ez megmutatkozott a játékukban is. Nagyon összeszedetten és magabiztosan játszottak, ezek ellenére a célunk az volt, hogy megtartsuk a tavaszi hazai veretlenségünket, és ez egy jó hajrával sikerült is!