– Néhány éve már nem kevesen az éremesélyesek között emlegetik a Hartát a bajnoki rajt előtt. Ez ugyanakkor nem realizálódott. Mire lenne szükség, hogy ez realizálódjon? Hosszabb kispadra?

– Az utóbbi időben valóban sokan éremesélyesnek tartják a Hartát. Az őszt a 9. helyen zártuk, 18 ponttal, de csak hat pont hátrányban a harmadik helyezetthez képest. A tavasszal aztán úgy is indultunk be, hogy négy kör után már csak három pont volt a hátrányunk, de aztán elkezdtek sorjázni azok a problémák, amik sok csapatnak az életében eljönnek az idény ezen szakaszában. Minél inkább megy bele valaki a bajnokságba, annál több az eltiltott játékos, úgy szaporodnak a sérülések. Az én csapatomban ráadásul van öt-hat futsalos is, akiknél benne van a pakliban, hogy a teremben is megsérülhetnek, és volt is ilyen, aki ezért nem tudott az utolsó öt-hat meccsen játszani. No meg természetesen vannak egyéb elfoglaltságok, amiket nem lehet előre bekalkulálni. Volt egy tizenhetes keretünk, és az eredményekből látszik, hogy amint kiesik két-három, vagy ne adj isten négy-öt alapjátékos – mert ilyen is volt - akkor pofon is vágtak minket. Magyarán nem tudtuk helyettesíteni a meghatározó játékosokat. Hiába voltunk a kispadon elegen, ez nem volt elegendő az alapjátékosok pótlására.

– Van reális esély, hogy egyszer ne csak a bajoki rajt előtt, hanem mondjuk a bajnoki hajrában is éremesélyes legyen a Harta?

– Nagyon szeretnénk, ha így lenne, és azon dolgozunk a Csehi Tamással együtt, hogy e cél elérése érdekében megerősítsük a csapatot. Szeretnénk igazi nyerőembereket igazolni. Vannak nálunk jó játékosok, de nem igazán van olyan vezér, aki magával tudja ragadni a társaságot. Jó lenne legalább két-három olyan labdarúgót hozni, akik ha gáz van a mérkőzésen, hozzá tudnak tenni, és magukkal tudnák rántani, fel tudják lelkesíteni a többieket. Több mérkőzést is azon buktunk el, hogy nem volt egy olyan vezér, aki odacsap az asztalra, és belehajtja a társaságot a győzelembe. Ezen munkálkodunk. Mindenképpen benne van a pakliban, hogy a nyáron igyekszünk négy-öt játékossal erősíteni. Meglátjuk, hogy ez sikerül-e, és ha sikerül, akkor mire lesz elég, de nagyon szeretnénk már egyszer ténylegesen odaérni a dobogó közelébe. Az elmúlt három évben mindig a 6. helyen végeztünk, ezen jó lenne már javítani, mert Hartán minden körülmény adott ahhoz, hogy egy éremesélyes csapat összejöjjön.