A Déli csoportban az éllovas Dunagyöngye SK nem hibázott, magabiztos győzelmet aratott a Bácsalmás II. vendégeként. Tartja a második helyét a Katymár, amely a Hercegszántót győzte le hazai pályán 4–2 arányban. Ez a győzelem nem csak arra volt jó, hogy megmaradjon a mindössze kétpontos különbség az éllovas Szeremléhez képest, de nőtt is a Katymár előnye a 3. helyen álló Kelebiához képest. A Kelebia ki-ki mérkőzést vívott a nála mindössze egy ponttal kevesebbel rendelkező, tehát a forduló előtt a 4. helyen álló Madaras vendégeként. A mérkőzésen a Kelebia kétgólos vezetésre tett szert Szabó Edvárd duplájával, a hajrában aztán előbb Huszák Rokkó Sándor, majd Gulyás Gergely talált be Milasin Miroslav kapujába, így 2–2-re végződött az egyelőre a képzeletbeli dobogó harmadik fokáért harcolók rangadója. Felsőszentivánon győzött 8–2 arányban a Gara, Jakab Zoltán mesterhármast szerzett. Bár a Kenderes SE vezetett a Bácsbokod vendéglátójaként Rimóczi Dávid találatával, a vendégcsapat a második játékrészben Újházi Zsolt, Kovács Kristóf, majd Kölcze István találatával fordított. Idegenben, mégpedig nem is akárhol, hanem Bácsborsódon tudott győzni a Borota II. Kétszer is vezetek a hazaiak, de a 2–2-es első félidő után a második játékrészben már csak a borotai Szász Roland szerzett gólt, így 3–2-re győzött a Borota.

Győzött az éllovas Dunagyöngye és a 2. Katymár is

Vármegye III., Déli csoport: Madaras–Kelebia 2–2, Bácsborsód–Borota II. 2–3, Bácsalmási PVSE II.–Dunagyöngye SK 1–7, Tataháza–Kisszállás 2–6, Katymár–Hercegszántó 4–2, Felsőszentiván–Gara 2–8, Kenderes SE–Bácsbokod 1–3.

Vármegye III., Déli csoport

1. DUNAGYÖNGYE SK 17 15 1 1 105–18 46

2. KATYMÁR 17 14 2 1 68–24 44

3. KELEBIA 17 12 2 3 48–24 38

4. MADARAS 17 11 4 2 64–29 37

5. GARA 17 11 1 5 73–33 34

6. BÁCSBORSÓD 17 10 1 6 61–28 31

7. BÁCSBOKOD 17 9 2 6 37–38 29

8. KISSZÁLLÁS 17 8 1 8 35–30 25

9. KENDERES SE 17 5 2 10 36–49 17

10. BOROTA II. 17 4 3 10 26–56 15

11. HERCEGSZÁNTÓ 17 3 1 13 28–82 10

12. FELSŐSZENTIVÁN 17 3 0 14 28–74 9

13. BÁCSALMÁS II. 17 2 2 13 22–63 8

14. TATAHÁZA 17 0 2 15 14–97 2