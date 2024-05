Miután azokat a választási bizottság ellenőrizte, a jelölteket, szám szerint nyolcat immár jogerős határozatba foglaltan bejegyezték a hivatalos nyilvántartásba.

Egy időben nyolc polgármesterjelölt méretteti meg magát Kalocsán

Az első bejelentett jelölt dr. Filvig Géza volt, utolsóként, de még határidő előtt Kőszegi Mihály adta le az ajánlóíveit. Elsőként, április 27-én dr. Filvig Géza (FIDESZ-KDNP-KJE) jelölését jegyezte be jogerősen a helyi választási bizottság. Április 29-én Bolvári Ferdinándot (Békés Kalocsáért Egyesület), dr. Magóné Tóth Gyöngyi Máriát (DK, VVV) és dr Bagó Zoltánt ( Kalo Lokálpatróta Egyesület) jelentették be.

Május 30-án Szabó Patrik (Mi Hazánk) és két független jelölt, Illés Attila Ádám és Török Ferenc is hivatalosan bejelentette jelölését, tehát leadta az induláshoz szükséges ajánlóíveket – az előbbiek jelölt-nyilvántartásba való bejegyzése május 2-án, utóbbiaké május 5-én emelkedett jogerőre.

Utolsóként, de még így is három nappal a határidő előtt, május 3-án, Kőszegi Mihály független jelölt adta le ajánlóíveit. Május 9-én az ő nyilvántartásba vétele is jogerőre emelkedett, azaz Kalocsán a polgármesteri címért versenybe szálló összes polgármesterjelölt sikeresen teljesítette az első megmérettetést, azaz jelöltállítási időszak aláírásgyűjtési kihívását. Így Bács-Kiskunban már hivatalosan is a legtöbb, nyolc polgármester-jelölt méretteti meg magát Kalocsán a június 9-i önkormányzati választáson.