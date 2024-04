A Tisza-parti alakulat a Magyar Kupában bravúrosan szerepelt, az ezüstérmet zsebelték be. Lehet viszont hiányérzet a playout kezdését illetően bennük, hiszen az első két meccsüket elvesztették az ASE és a Körmend ellen. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét ezzel ellenkezőleg két szép sikerrel rajtolt, ami lendületet adhat számukra a folytatásra. A szerdai, Oroszlány elleni sikert követően Szegedet is bevennék a hírös városi kosarasok, de ez biztosan nem lesz egyszerű feladat.

Marko Sinik (fehérben) Szegeden villoghat tovább

Fotó: Bús Csaba

– Én úgy gondolom, hogy kicsi, vagy nincs is különbség a csapatok között. A playoff első három csapatán kívül mindegyik hasonló erőt képvisel a bajnokságban. A Szeged egy nagyon jó és szimpatikus csapat, gratulálok nekik a kupában elért eredményhez. Továbbra is tartom, hogy nincs rossz játékos, csak rossz edző. Nem vásárolunk, dolgozunk és közösséget építünk. Szegeden is szeretnénk egy jó meccset játszani, csakúgy, mint az előző két fordulóban. Szurkolóink biztatására ezúttal is számítunk – mondta Ivkovic Stojan, a Kecskemét szakmai igazgatója a mérkőzést megelőzően az esélyekről.

Az SZTE-Szedeák–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét playout mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik az Újszegedi sportcsarnokban.