Szabó István nem változtatott sokat a tavasszal megszokott kezdőcsapaton, igaz, ezúttal Banó-Szabó helyett Helmich kapott lehetőséget. Ahogy arra számítani lehetett, a Ferencváros birtokolta többet a labdát, de szervezetten védekezett a KTE, így az első negyedórában egyedül Abena fejesét jegyezhettük fel, aki Civic szabadrúgása után fejelt fölé. Szabó István korán cserélt, az agilisan kezdő Helmich gyorsan begyűjtött egy sárga lapot, így elővigyázatosságból lehozta, Banó-Szabó érkezett. Az FTC főleg a bal oldalon próbált bontani, Marqiunhos sokat volt játékban, de beadásai nem értek célt. Az első igazán nagy sansz a 30. percben alakult ki, Loncar szánta rá magát egy távoli lövésre, amit Vargának kellett a léc fölé tornásznia. A 39. percben Dejan Stankovic is váltott, ugyancsak egy sárga lapos játékos, Ben Romdahn hagyta el a pályát, akit Abu Fani váltott. A 45. percben jött az első KTE helyzet, Lukács szögletét Belényesi fejelte mellé. A félidő hosszabbításában a Ferencváros három szögletet is rúghatott egymás után, a harmadikból pedig gólt szereztek: Abu Fani beadása megcsúszott a röviden, a hosszún érkező Abena pedig a berobbanó Maiga elé fejelte azt vissza, aki közelről belőtte.

Ferencvárosi TC – Kecskeméti TE 2–0 (1–0)

Fotó: Réti Attila / Forrás: KTE

A második félidő hasonló játékkal indult, mint az első, igaz, a 49. percben egy formás akció végén Zeke lapos beadásáról centikkel maradtak le az érkezők. Az 53. percben Abu Fani lőtte el a labdát a védők lába között, Varga azonban kiütötte a jobb alsóból. A 63. percben nem volt messze az egyenlítéstől a KTE, Zsótér középre lőtt labdájába Horváth ért bele, gól is lett, de les miatt ezt jogosan nem adták meg. Ennél nagyobb gondot jelentett, hogy percekkel az eset után Pesic tudta középre adni a labdát balról, ami mindenki előtt elment, de a hosszún érkező Zachariassen előtt nem (2–0).

Groupama Aréna, 11 117 néző. V: Andó-Szabó (Kóbor, Szalai)

FTC: Dibusz – Botka (Makreckis 72.), Abena, Cisse, Civic (Ramirez 72.) – Ben Romdahn (Abu Fani 39.), Maiga, Loncar – Marquinhos (Kodro 72.), Varga B. (Pesic 62.), Zachariassen. Vezetőedző: Dejan Stankovic

KTE: Varga B. – Szűcs K., Szabó A. (Nagy O. 72.), Belényesi, Katona L., Zeke – Helmich (Banó-Szabó 19.), Vágó (Meszhi 87.), Zsótér (Májer 87.) – Horváth K., Lukács D. (Szendrei 87.). Vezetőedző: Szabó István

Gól: Maiga (45 + 3.), Zachariassen (68.)

Dejan Stankovic, az FTC vezetőedzője: – A kupában 120 percet kellett játszanunk, ebből 80-at emberhátrányban, ami sok energiát felemészt. Tudtuk, hogy a Kecskemét rendkívül szervezetten tud védekezni, ezért a türelem, a sorok rendezése volt a legfontosabb amellett, hogy nyomást kellett gyakorolni rájuk. A legjobb pillanatban szereztük meg a vezetést, majd a második félidőben is igyekeztünk nyomás alatt tartani az ellenfelünket. A meg nem adott gól után úgy éreztem, még jobban tudjuk kontrollálni a mérkőzést.

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Igaz, hogy az első félidő végén kaptuk a gólt, de ennyi szöglet után várható volt, hogy egy lepattanó labdából történhet valami. A második félidőben úgy tűnt, egyenlítünk, de a jogosan érvénytelenített gól után kicsit azt éreztem én is, hogy tompította az a néhány perces várakozás a koncentrációnkat, jött is a második gól. Szerettünk volna a stabil védekezésre építve kontrákat vezetni, de nem mindig választottunk jó megoldásokat, nem mellesleg a Ferencváros is jól levédte ezeket a szituációkat. Ennek ellenére megdicsértem a játékosokat, hiszen mindent megtettek. Sosem beszélek félre, most sem fogok, a korai cserére elővigyázatosságból volt szükség, nem akartuk megkockáztatni a kiállítást Helmich esetében. Értelmes fiatalemberről van szó, aki nagyon tehetséges, meg is beszéltük vele az esetet azóta, amit megértett.