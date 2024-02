Az MLSZ BKMI igazgatójával visszatekintettünk az előző év tapasztalataira, illetve a bajnoksággal kapcsolatos érdekességekre is. Losonczy László elmondta, noha az adott bajnoki osztályokban évről évre változik a résztvevők száma, a klubok száma nem csökkent, továbbra is stabilan 90 feletti az egyesületek létszáma a három vármegyei osztályban.

Losonczy László

Évek óta téma, hogy nem akarnak a klubok feljebb lépni az NB III-ba, emiatt benne is van hiányérzet, de bízik benne, hogy a gondolatot tett is követi, s hamarosan lehet olyan csapat, mely új kihívást keres magasabb osztályban. Ehhez a maguk eszközeivel is próbálnak minden segítséget megadni a pályázati lehetőségeken keresztül.

