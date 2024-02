Hazai kettes után Bogues, majd Sinik is betalált, ám Tiby triplája is pontosnak bizonyult, 5–4. Lukovic és Dramicanin révén tartotta a lépést a címvédővel a Kecskemét, 12–9. Karahodzsics zsákolására gyors válaszok érkeztek, 19–11-nél Ivkovic Stojan időt kért. Tiby volt kíméletlen ismét távolról, majd Perl villant, így tovább nőtt a különbség, 25–11. Sinik és Karahodzsics vette vállára a hírös városiakat, 25–14. Tovább csökkenteni a hátrányt viszont nem sikerült a negyed végéig, 31–17-tes állással zárult az első etap.

Dramicanin kiválóan kezdte a második felvonást, és tűpontos volt közelről és kintről egyaránt, 31–22. Könnyű kosarakat kaptak ezután a vendégek, így 35–22-nél Ivkovic Stojan újra magához rendelte a tanítványait. Hatottak a szakvezetői szavak, Bogues és Kucsera pontjaival tíz alá hozta be magát a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, 39–32. A lendület kitartott, Ivkovic és Sinik révén már csak négy egység volt a differencia, így 41–37-es állásnál a Falco mestere, Milos Konakov is időt volt kénytelen kérni. Egy Sinik trojkával még közelebb került a hírös városi alakulat 46–44. A félidő előtt azonban Tanoh Dez még kétszer betalált a vasiak részéről, így 51–44-gyel mehettek pihenőre a felek.

A folytatásban a hazai Tibyt nehéz volt tartani, élt az adottságaival, és 57–44-re módosította az eredményt. Sinik trojkájára már igazán szüksége volt a KTE-nek, 57–47. Ezt követően állandósult a tíz pont körüli differencia, majd Dramicanin szép tempója után 62-51 állt a kijelzőn. Amikor újra meglépett volna a Falco, akkor Tóth Barna és Sinik gondoskodott róla, hogy még lőtávolban maradjon a Kecskemét, 65–55. A harmadik negyedet Lukovic hármasa zárta, 72–60.

Karahodzsics kettesére Perl és Tiby triplával reagált, 78–62. Bogues harcolt ki két dobást, és nem remegett meg az amerikainak a keze, 78–64. Perl és Tiby húsz felett járt már, nem volt ellenük ellenszere a vendégcsapatnak, 83–64. Lukovic hármasa került a helyére, ám a túloldalon jöttek a válaszok a Falcotól, 87–67. Büntetőkkel jött feljebb a Kecskemét, 87–71. A hajrában Ivkovic Stojan a fiataloknak szavazott bizalmat. A végeredmény: 94-75.

– Először is szeretnék gratulálni a Verasztó családnak, hiszen Verasztó Vendel megszületésével egy újabb taggal bővültek, gratulálok Petinek és a családjának – kezdte értékelését a szombathelyiek mestere, Milos Konakov. – Lehet, hogy egy kicsit mentálisan ez meg is látszódott a fiúkon, és főleg a második negyedben vesztettünk ritmust, de a 3. negyedtől kezdve már nagyon szépen játszottunk. Most egy jól megérdemelt szünet következik a fiúknak, majd folytatjuk a munkát. A válogatott játékosoknak sok sikert kívánok, azt gondolom, hogy egy fontos időszak, fázis lesz az elkövetkező.

– Gratulálok a Falconak, megérdemelten nyertek – nyilatkozta Ivkovic Stojan, a kecskemétiek szakmai igazgatója. – Szoros volt az első félidő, de tudtuk, hogy erősebb csapat Falco, akiknek az elmúlt években mutatott játékához szeretnék gratulálni, remélem sokáig kitart a siker. Jól kezdtük a meccset, de sajnos voltak olyan időszakok, amikor egyáltalán nem tudtuk a partiban lenni a hazikkal és ekkor tudtak ellépni. Sok eladott labdánk is volt, ami többször ki nem kényszerített hibából jött, ezt javítanunk kell. Végül jobbulást kívánok Daninak, akinek az első félidőben ment ki a bokája. Remélem, nem súlyos.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 94–75 (31–17, 20–27, 21–16, 22–15)

Szombathely, Aréna Savaria, játékvezetők: dr. Mészáros Balázs, Fodor Attila, Kapusi Gábor.

Szombathely: Pot 6, Jordano 5, Tanoh Dez 11/3, Tiby 28/15, Keller Á. 5. Csere: Perl 24/6, Kovács B. 6, Krivacevic 5, Barac 4, Pongó, Hansen. Vezetőedző: Milos Konakov.

Kecskemét: Sinik 18/9, Bogues Jr. 17/3, Ivkovic 2, Lukovics 11/6, Karahodzsics 9. Csere: Dramicsanin 13/3, Wittmann 2, Tóth B. 2, Kucsera 1, Körmendi, Tóth P. Szakmai igazgató: Ivkovic Stojan.