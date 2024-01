– Amit vártam azt kaptam, mert jó játékosállománya van a Tiszakécskének. Ezt kell összerakni, de ez már a szakmai stábnak lesz a feladata – mondta Kis Károly vezetőedző. – Már az első edzésen is nagyon becsületesen csinálták a játékosok a feladatokat. Előtte tartottunk egy megbeszélést, úgy gondolom, hogy mindenki átérzi azt, hogy nagy a tét, de nem szabad, hogy ettől megijedjünk, mert ez a keret alkalmas arra, hogy magabiztosan kibírja a bennmaradást. Most is lehetett látni, hogy sok olyan játékos van, aki tud váratlant húzni, aki estlegesen jó pozícióban, játszva hozzá tud majd tenni az eredményes játékhoz. A felkészülésünkben nagyon sokat fogunk itthon edzeni, de van még olyan rész, amit egyeztetünk a vezetőséggel. Az biztos, hogy itt Tiszakécskén nagyon jó körülmények között tudunk dolgozni. Nem vagyok híve annak, hogy olyan helyre menjünk, ahol ez nincs biztosítva. Persze vannak kivételek, meglátjuk, hogy milyen lehetőségek lesznek. A terveink meg vannak erre, de akár változhatnak is.

Kis Károly elmondta még, hogy két asszisztens edző fogja segíteni a munkáját. Pintér Csabával már Ajkán együtt dolgozott. Egy részt erőnléti edző, de rendelkezik A licensszel is, és rehabilitációs edző is. Balogh Pál is volt már a munkatársa, sőt a játékosa is, ő Szolnokról érkezett az egyesülethez. A többi stábtag megmaradt. Minden valószínűség szerint jönnek majd még játékosok a klubhoz, és biztosan lesznek olyanok is, akik távoznak. A sérültek közül Kiss Balázs áll a legjobban, ő hamarosan elkezdheti a futó edzéseket. Csáki Róbert és Márkus Attila még a rehabilitációt végzi, rájuk nagy valószínűséggel a tavaszi idényben nem számíthat a klub.