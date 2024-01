A kecskemétiek második hete vannak edzésben, az első hétre tervezett felkészülési meccsük végül elmaradt a BVSC ellen, mivel az ellenfél lemondta azt. Akkor egymás között játszottak végül 45 percet a játékosok. Szabó István szerint így is a terveknek megfelelően haladnak.

– Még alig raktuk le kis túlzással a pezsgős poharakat, máris elkezdtük a téli munkát január 2-án. Előtte már kis volt adva egy kis házi feladat egyénileg a játékosoknak, hogy ne a nulláról induljunk. A felmérések azt mutatták, hogy nagy lemaradások nincsenek is, hiszen december közepén még bajnoki meccset játszottunk. A felmérések és a vizsgálatok után elindult a munka, érthető itt a második hét végén, hogy már nagyon várjuk az edzőmeccseket is. Az edzőtermi munka és az edzések váltogatják egymást, pont időben kezdődik el a mérkőzés terhelés is. Azt persze sajnálom, hogy a BVSC elleni találkozó elmaradt, de egymás ellen is meg tudtuk azért valósítani, amit szerettünk volna – mondta Szabó István az eddigi munkáról.

Szombaton a Csákvárt fogadja a KTE, ennek a meccsnek is megvan a maga célja a terhelés tekintetében. A találkozó 11 órakor kezdődik a Széktói Stadion műfüves pályáján, melyre a nézőket is szeretettel látja a klub, a belépés ingyenes lesz.

– Egy jó NB II-es csapatról van, mellyel kitűnő kapcsolatot ápolunk. Kicsit bánjuk, hogy műfüvön kell játszani, de Törökországban már füvön fogunk készülni végig a tervek szerint szerdától. Két csapattal fogunk tulajdonképpen játszani, 45 perces terhelést kapnak a játékosok, akiknek van egy kisebb lemaradása, azoknak egy kompenzáló edzés is lesz. Vasárnap szabadnap, hétfőn ismét két edzés, majd kedden indulunk az edzőtáborba. Összességében meg vagyok elégedve a játékosok hozzáállásával, a tapasztalatunk és a mérések is azt mutatják, hogy jó állapotban vannak a fiúk. Akadnak természetesen kisebb sérülések, betegségek ebben az időszakban, de ez teljesen normális, nagy problémánk szerencsére nincs. Amit elterveztünk, azon az úton vagyunk, hátráltató tényező nélkül – tette hozzá Szabó István.

Lukács Dániel másfél év után visszatért a KTE-hez a héten, miután játékjogát megvette a Diósgyőrtől a Kecskemét. Szabó István érkezése után az első játékos volt, aki annak idején aláírt az NB II-be jutó KTE-hez, s végül 25 góllal gólkirály is lett lila-fehérben. Természetes, hogy a hírös városiak trénere örül érkezésének.

– Nagy öröm számunkra Lukács Dani visszatérése, hangulatban és játéktudásban is nagyon sokat ad a csapatnak, hatalmas erősítés. Igazi csapatember, a szurkolók is nagyon megszerették annak idején. Csütörtökön volt egy csapatépítőnk is, ahol a regenerálás mellett biliárdozhattak, ping pongozhattak, csocsózhattak a játékosok. Nagyon jól sikerült, kicsit ki is kapcsolhattak közösen a srácok. Törökországba is azzal a céllal megyünk, hogy az edzések és a mérkőzések mellett, sok csapatépítő foglalkozásunk legyen, mert ez legalább olyan fontos, mint a napi munka. Komoly nemzetközi edzőmeccsek várnak ránk, az edzések is inkább taktikai és frissítő jellegűek lesznek, hiszen amint hazaérünk, már készülhetünk a Mezőkövesd elleni tavaszi nyitómeccsre a bajnokságban.

Szabó István elárulta, terveznek még igazolást, előrehaladott tárgyalásokban vannak, így hamarosan akár újabb érkezője is lehet a kecskemétieknek, akik kedden délután utaznak el a törökországi Belekbe, ahol 11 napot töltenek majd el, 6 edzőmérkőzést lejátszva.