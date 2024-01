Az előkészületi mérkőzéseknek pontosan az a lényege, hogy különböző posztokon különböző játékosokat próbáljon ki a vezetőedző, és természetesen ennek megfelelően olyan taktikai elemeket is alkalmazzanak, amit majd a bajnoki fordulókon is fel tudnak használni. Az Eger elleni felkészülésmérkőzés is ezt a célt szolgálta. Kis Károly vezetőedző, az előző két mérkőzéstől eltérően ezúttal több helyen is változtatott a kezdőcsapaton. A kaput például Prokop Rostislav védte egész mérkőzés alatt, tegyük hozzá hibátlanul, mert nem kapott gólt. Úgy tűnik, hogy a védelem adott, hiszen rendre a Balázs B., Fodor, Viczián, Szőr Levente négyes szokott kezdeni. A középpályán már több változás is történt, csak úgy, mint a csatársorban. Ennek megfelelően a csapat azt nyújtotta, ami elvárható volt ezen a találkozón – függetlenül attól, hogy az eredmény ilyenkor csak másodlagos – magabiztosan hozta ezt a találkozót. Bár az első játékrészben még nem esett gól, de a második félidőben már kijött a két csapat közötti különbség, ami az eredményben is megmutatkozott.

Tiszakécskei LC–Eger SE 2–0 (0–0)

Mezőkövesdi Zsóry Edzőközpont.

Tiszakécske: Prokop – Balázs B., Fodor F. (Grünvald), Viczián, Bertus L., Szőr, Kryvotsiuk (Kocsis D.), Bencze M. (Torvund), Cipf (Lehoczky), Zamostny, Gyurján (Takács T.)

Gólszerző: Torvund, Takács.