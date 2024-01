A Fantasy Dance Company Tánc-Sport és Légtornász Egyesület december közepén Víg Karácsony címmel, A Hírös Agórában kétszer is telt ház előtt adta elő legújabb táncszínházi előadásukat, melyet Charles Dickens Karácsonyi ének című regénye ihletett meg. Ennek kapcsán osztották meg tapasztalataikat és élményeiket a tánciskola vezetői, Darányi-Farkas Vera és Darányi Attila a Rádió1 Gong Téma műsorában. A tánciskola valamennyi növendéke teret kapott, a tizenkét csoportból mintegy 190-en álltak színpadra.

A félév záróelőadásra minden évben szeptembertől készülnek, majd januártól a júniusi évzáró bemutatóra. Emellett a versenyszezonban a versenycsoportok pluszban is edzenek. Próbáltak valami ünnepit, karácsonyit színpadra varázsolni, a sablonokat kikerülve. Sikerült, és hatalmas sikert is aratott. A főszerepet a legtehetségesebb, legügyesebb diákok kapták, de természetesen rajtuk kívül is mindent csoport színpadra lépett, a kiscsoportos óvodásoktól az érettségi előtt álló végzősökig. Sőt volt egy apuka, aki hobbi légtornász, és ő is főszerepet kapott.

A légtorna nem egy könnyű sport, mondhatni veszélyes. A tánciskolában Darányi Attila viszi a légtorna vonalat. Az ő régi álma volt, hogy elsajátítsa. Ebben nagyszerű partnere volt a Magyar Légtornász Szövetség, és a Hortobágyi Károly-díjas artista művész, Vincze Tünde. Ő volt Attila mestere, tőle tanult meg mindent.

A Fantasy Dance Company-nál most már nemcsak edzések formájában alkalmazzák a légtornát, hanem az előadásokba is beépítették. A légtorna hétéves kortól ajánlott, addigra kialakul mindenféle motorikus mozgás, onnantól lehet ezeket fejleszteni. A táborokban azonban már kisebbek is ismerkednek egy-egy mozzanatával. Ilyenkor az eszközöket jó alacsonyra kötik, hogy a kicsiknek is biztonságos legyen.

Eddig az iskolának a légtorna-reptetéshez csak egy csörlője volt, most már azonban kettő, melynek eredménye, hogy egyszerre három gyermeket tudnak a levegőbe repíteni. Ezzel ugyan az előadás háttérmunkája nehezebbé és összetettebbé vált, de a látvány magáért beszél.

A Fantasy Dance Company 2024-ben ünnepli fennállásának 5. évfordulóját. Ennek tiszteletére nyáron kétnapos gálát rendeznek. Június 21-én a légtorna kap főszerepet, többféle koreográfiával készülnek, hogy a közönség szélesebb képet kapjon erről a sportágról, művészetről. Június 22-én pedig a nagy ötéves jubileumi gála látható.

Az iskola időközben új helyre költözött, ahol három külön terem áll rendelkezésükre az edzésekhez. A légtornának is kiváló a helyszín, hiszen a belmagasság hat méter.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.