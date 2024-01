Hajrulovic Dániel, aki a Kunbaján az igazi posztján, a jobb oldali szélsőhátvéd posztján szerepelt, délvidéki labdarúgó, a magyar-szerb határ északi oldalán ugyanakkor már évek óta egyáltalán nem ismeretlen, hiszen azelőtt, hogy a Kunbajához igazolt volnha, szerepelt már a Teveli Medoszban, a Kelebia csapsatában, Bácsalmáson – ott két idényt töltött el –, Kiskunhalason, majd pedig egy számára honi, azaz Palicsi kitérő után tért vissza a Bács-Kiskun vérmegyei bajnokságba.

Hajrulovic Dániel elsőként hálás kérdést kapott, amely azt firtatta, hogy elégedett-e a társaság, és hogy véleménye szerint mik a mai Kunbaja legfőbb erényei. – Kemény első fél-szezon van mögöttünk, amelyet sikerült az első helyen befejeznünk, így természetesen teljes mértékben elégedettek vagyunk, mi, a játékosok, a vezetőség és a szakmai stáb is. Ez persze nem jelenti azt, hogy most akkor visszaveszünk a tempóból, és könnyelműen megyünk bele a felkészülésbe, illetve a második fél-szezonra való felkészülésre, elbizakodottságról tehát szó sincs.

Sőt, ellenkezőleg, az őszi remek részeredmény egy nagy löketet ad nekünk ahhoz, hogy a tavasszal még jobban teljesítsünk.

Ami a csapat erényeit illeti, én úgy gondolom, hogy a társaság egyik legfőbb erénye a kiváló mentalitás, illetve hogy egy nagyon lelkes, összetartó társaság vagyunk, amelynek minden tagja – az edzői utasításokat betartva –egy irányba húzza az egész közösség szekerét.

Nem kevésbé hálás kérdésnek tűnik az, hogy a megannyi sikeres őszi csatából melyik volt a legemlékezetesebb az ősz folyamán. – Kettő mérkőzést emelnék ki, mind a kettőt személyes okokból. Az első a Bácsalmás elleni mérkőzés, amelyen nagy fölénnyel tudtunk győzelmet aratni. Mivel korábban a Bácsalmás csapat tagja is voltam, ezért számomra ez a mérkőzés mindig plusz motivációt is jelent. A másik, számomra nagyon emlékezetes összecsapás pedig a Kecel elleni 4–2-es győzelmünk. Azon a találkozón ugyanis 2–1-es vezetésünk után, a második játékrész elején egy hatalmas hibát követtem el, amiből az ellenfél egyenlíteni tudott. Szerencsére a csapat részéről semmiféle szemrehányást nem kaptam, inkább támogatást és biztatást, és az összetartásnak köszönhetően is a végén sikerült pozitív eredménnyel elhagynunk a pályát.

A vezetőség célkitűzése a szép őszi eredmény fényében sem változott, továbbra is azt várják el a csapattól, hogy az élboly tájékán végezzenek, és hogy karakteres résztvevői legyenek a bajnokságnak.

A fiatal Hajrulovic Dániel azonban ennél most már érthető módon többről álmodik.

– A bajnokság elején, a rajt előtt még nemigen tudtuk, hogy mire számítsunk saját magunktól, miután a keretben történt jó néhány változás, de ami engem illet, én úgy érzem, hogy most már mindenképpen a dobogó, vagy akár az első hely a célunk, és én hiszem is, hogy ez a csapat képes erre. Elszállva ugyanakkor egyáltalán nincs magától a társaság, csapatként igyekszünk az idén is mérkőzésről-mérkőzésre haladni, mindig a következő feladatra koncentrálni, és kihozni magunkból a maximumot. Úgy gondolom, hogy a keret és a vezetőség is elégedett lenne azzal, ha a bajonskgában dobogón végeznénk, viszont személy szerint én nagyon szeretnék bajnokságot nyerni a csapattal.

Hajrulovic Dániel

Fotó: baon.hu / archív-felvétel

Az első edzést január 12-én, pénteken vezette le a társaságnak a vezetőedző, Nikola Masalusic. – Az első tréningen tizenketten jelentünk meg, a többiek igazoltan hiányoztak, jellemzően betegség miatt.

Semmiképpen nem egy játékos dolga jellemezni a saját edzőjét, Hajrulovic Dánielt mégis megkértük, hogy mondja el a véleményét a csapat jelenlegi tréneréről. – A mester pontosan tudja, hogy mit vár a társaságtól mint csapattól, és hogy mit vár egyénileg a játékosoktól. Nincsenek sablonok, az ellenfél ismeretében minden mérkőzésre máshogy készülünk. Masalusic mester a csapathoz való hozzáállását tekintve véleményem szerint éppen a megfelelő mértékben szigorú, ráadásul már tapasztaltuk, hogy érdemes bízni benne, hiszen amikor maximálisan figyelemmel tartjuk az elvárásait, és az előzetesen megbeszélteket mindenki betartja, olyankor általában nincs baj az aktuális mérkőzésen. Kemény edzéseket vezet, emiatt azonban senki sem panaszkodik, hiszen mindenki tisztában van azzal, hogy csakis kemény munkával a háta mögött tud ez a csapat jó eredményeket elérni a bajnokságban.

A csapat jelenleg heti három vagy négy edzéssel készül, az első felkészülési mérkőzést a vármegyei szomszédvár vendégeként, Bácsalmáson vívják.